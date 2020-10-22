Mucize Doktor Ferda kimdir? Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan hangi dizilerde oynadı?

Mucizde Doktor dizisinde Ferda, Adil’in yıllardır görüşmediği kızıdır. Amerika’ya gitmiş küçükken annesiyle birlikte babasını terk edip. Annesi Amerikalı bir dansçı. Amerikalılığından mı bilinmez, rahat bir tip Ferda. Güler yüzlü, bıcır bıcır, herkesle hemen, çok çabuk ilişki kuruyor. Gerçek, uzun süreli bir dostu, ailesi olmamış hiç. Terk edilmekten korkuyor çünkü aslında. Babası onu bıraktığı için insanlara güvenmiyor. Uzaklığını, yakın görünerek gizliyor. Kimseye bağlanma. Kimseye bağımlı olma! Kendine bunları söyleyip durmuş.



Ali’ye bir öfkesi var Ferda’nın. Babası onun gitmesine izin verdi. Gelip almadı onu geri. Babalık yapmadı kendi kızına. Ama bu otizmli çocuğa babalık yaptı! Ferda hastanemize aşk, rekabet ve muhabbet getirecek...

SEDA BAKAN KİMDİR?

10 Ekim 1985 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Eğitimine TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezi’nde devam eden Bakan, oyunculuk kariyerini 2008 yılından beri rol aldığı çok sayıda dizi, sinema ve reklam filmleriyle sürdürüyor. Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında yayınlanan “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programının jüri üyeliğini yaptı.

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