Miray'a Fas'ta düğün yaptık... Ünlü çiftin büyük mutluluğu!

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Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile nikâh masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, Ekim 2022'de Miray adını verdikleri kızlarının doğumuyla mutluluklarını ikiye katlamıştı.

İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşan çift Fas'a gitti. Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Elbani, kızı için Fas geleneklerine uygun bir düğün organize etti.

Aile yakınlarını ve dostlarını törene davet eden Elbani, yöresel kıyafetleriyle taht içinde mekana giriş yaptı. Beyaz bir takım elbiseyle eşini karşılayan Murat Yıldırım dansıyla ona eşlik etti.

Görkemli düğünden görüntü ve fotoğraf paylaşan Yıldırım, 'Fas’ta bebeğiniz olduğu zaman “Sobo3” (subuh) adı verilen geleneksel düğün yapılır… Miray’ımız için yapılan düğünden' ifadelerini kullandı.

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BU DUYGUYU ANLATMAK İMKANSIZ!

8 Ekim 2022'de dünyaya gelen kızı Miray'la ilk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" ifadelerini kullanmıştı.

BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERMİYORLAR

Yaklaşık sekiz ay önce kızları Miray'a kavuşan çift bebeklerinin yüzünü göstermeyi henüz tercih etmiyor.

Murat Yıldırım, daha önce eşi ve bebeğiyle hastane odasında çekilen fotoğraflarını yayımlamış, gönderisine "Yıldırım Ailesi..." notunu düşmüştü.

Miray, Ay gibi ışık saçan anlamını taşıyor.

IMAN ELBANİ KİMDİR?

Yıldırım'ın 2016 yılında evlendiği Iman Elbani, 2008'de Fas'ta güzellik yarışmasına katıldı ve güzellik kraliçesi seçildi. Elbani, aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, eğitimini Londra’da tamamladı. Eğitimi boyunca Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.