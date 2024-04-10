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Metin Akpınar ve kızları arasında sular durulmuyor... Şimdi de fakirlik davası

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#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Fakirlik Belgesi
Metin Akpınar ve kızları arasında sular durulmuyor... Şimdi de fakirlik davası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:44

Usta oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının fakirlik belgesini iptal ettirmeye çalıştığını iddia etti. Nebioğlu, “Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin” dedi.

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METİN Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden 1988’de dünyaya gelen Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşler yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Kızlarının ikisini de nüfusuna geçireceğini söyleyen Metin Akpınar hem çocuklarından hem de eşi Göksel Akpınar’dan özür dilemişti.

Metin Akpınar ve kızları arasında sular durulmuyor... Şimdi de fakirlik davası

Oyuncu daha sonra kızları ile bir araya gelerek sorunların çözülmeye başladığını vurgulamıştı. Ancak Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar’ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini duyurdu.

SİZ ZENGİNLİĞİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENİN

Nebioğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Bazıları sahil lokantalarında 40 yaşında ayaklarından bağlı ıstakozu yiyebilmeyi zenginlik sanır. Gayrimenkullerini zenginlik sanır. Borsa oynamayı, Suadiye’ye bina yıkıp dikmeyi zenginlik sanır. Etrafında yalakaların olmasını zenginlik sanırlar. Yatlarına gariban kızları almayı, hamile bırakmayı zenginlik sanırlar. Dağlarda yürümeyi, yaşamayı yardımcıları olmadan yaşayamazlar. Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar.”

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Metin Akpınar ve kızları arasında sular durulmuyor... Şimdi de fakirlik davası

Duygu Nebioğlu’nun bu paylaşımına birçok kişi destek verdi ve Metin Akpınar’ı da eleştiren yorumlar yapıldı.

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#Metin Akpınar#Duygu Nebioğlu#Fakirlik Belgesi

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