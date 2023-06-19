Meryem Uzerli: Türkiye’nin her zaman bir sürprizi var

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Hayatı güzelleştirme sanatı
Oyuncu Meryem Uzerli ile önce konakladığı Çırağan’dA sabah kahvesine buluştuk. Ralph Radtke yönetimindeki otel, Serdar Gülgün’ün danışmanlığında baştan aşağı yenilenmiş.
Osmanlı çizgilerinin Akdeniz ruhuyla buluştuğu modern ama halen saray ihtişamını yansıtan bir tasarıma kavuşmuş.
Meryem zeytinlikte
Boğaziçi’nin muhteşem manzarasını seyrederken Uzerli ile İstanbul’a dair de sohbet ettik.
Şehri ikinci evi olarak tanımlayan Uzerli, “Berlin ve İstanbul benim için ev demek. Diğer tüm şehirler sadece seyahat ettiğim yerler. Tüm yabancı arkadaşlarım İstanbul’u konuşuyor. UEFA final maçının burada oynanması büyük başarı. Türkiye’nin daima bir sürprizi var. Şartlar ne olursa olsun Türkiye şapkasından bir sürpriz çıkarmayı ve dünyayı şaşırtarak hayran bırakmayı beceriyor” diye konuştu.
Ağustos ayında doğum gününü İstanbul’da kutlama ihtimali olduğunu söyleyen güzel oyuncuya yeni yaşından ne dilediğini sordum. Her zamanki manevi duruşuyla cevabı “Ailemin sağlığı ve huzuru” oldu.
Kısacası gördüm ki Meryem’in en büyük aşkı her zamanki gibi yine işi ve çocukları.
Yeni projelerine dair de sohbet ettiğimiz oyuncu, bir dijital platform için geçen sene İzmir’de çektikleri dizinin bu yaz yayınlanacağını söyleyerek “Urla ve Çeşme köylerinde çektiğimiz dizimiz yayına hazır. Doğa içinde çalışmaya bayılıyorum. Huzur buluyorum” dedi.
İşin aslı
Son günlerde Nusret Gökçe’nin New York’taki restoranlarından birinin kapandığı haberi ortalıkta dolaşıyor.
Gökçe’nin iletişim ekibiyle konuştum.
Dünyanın en pahalı balı
Gastronomi demişken... İstanbul’da UEFA final maçı partilerinde dolaşırken girişimci Peri Karabulut ile tanıştım ve Türk gastronomisi adına gurur verici bir haber aldım.
Karabulut, Artvin’in dağlarında dünyanın en butik arıcılık işletmelerinden biri olan Elvish’i kurmuş.