Meryem Uzerli ‘Geleceğin Müzesi’nde

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Gecede, toplum üzerindeki etkilerini daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan 100 kişi ödüllendirildi. Müzenin ilk resmi etkinliğine aralarında Kat Graham, Tyra Banks, will.i.am gibi isimlerin yer aldığı 200 seçkin davetli katıldı.

Meryem Uzerli’nin stil danışmanlığını Ali Arisso üstlendi. Oyuncunun elbisesini Züleyha Kuru tasarlarken, mücevherleri Begüm Khan ve çantası Serena Uziyel imzası taşıdı. Uzerli, kırmızı halıda duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu mekânın mimarisi inanılmaz. Ben de etkinliğin bir parçası olmak istedim. Geleceğin daha iyi bir yer olmasına yardımcı olanlarla bir aradayız. Burada olmaktan mutluyum.”