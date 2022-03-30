Ümit Erdim baba oluyor... İkinci bebek yolda!

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Sosyal medyanın ünlü ismi ve başarılı oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim, ikinci bebeğine hamile! 2017 yılında evlenen çift, 2018’de kızları Ses’i kucaklarına almışlardı. Şimdi duyduğuma göre Ses abla oluyormuş!

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Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.Hayatlarına dair keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı seven sempatik aileye firmalardan sıklıkla reklam ve proje teklifi geldiğini biliyorum. Çift, kızları Ses küçük olduğundan onunla kamera karşısına henüz geçmeyi istemiyordu. Ailelerine bir bebeğin katılmasıyla bu tekliflerin artacağına hiç şüphem yok!

Koleksiyona iki eser daha eklendi

Türkiye borsasının en büyük yatırımcılarından Volkan Akçıray ve eşi Zeynep Akçıray aynı zamanda iyi bir çağdaş sanat koleksiyonu oluşturmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz günlerde Dubai’deki Eden Gallery’nin açılışına katılan çift, İngiliz sanatçı Alec Monopoly ve Amerikalı heykeltıraş David Kracov’un iki eserini satın aldı. Akçıray çifti, dünyanın seçkin galerilerini gezerek sanat yatırımlarına devam edecek.

İlk kitabı çıktı

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, ilk kitabı “Benim Yolum, Benim Yolculuğum”u çıkarttı.

Yücel, toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlatıldığı kitabında, “Çocuklarımız büyürken onların en yakın yol arkadaşı aslında biz ebeveynleriz. Peki bizler, güldükleri kadar ağladıklarında, korktukları kadar cesur anlarında, tüm duygularını kabul ederek mi yanlarındayız?” sorusuna yanıt arıyor. İki erkek çocuk annesi olan Begüm Yücel, kitabın satıştan elde edilecek gelirin tamamının kız çocuklarının eğitimi için kullanacak.

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Alaçatı Ot Festivali milyonları ağırladı

Doğadan toplanan yüzlerce türdeki otun tezgahlarda yerini aldığı 11’inci Alaçatı Ot Festivali milyonları ağırladı. Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, Çamlık Yolu’ndan Alaçatı Çarşı’ya kadar yapılan kortejle başladı.

Akşam ise Alaçatı’da Kenan Doğulu rüzgarı esti. Festival alanını dolduran Alaçatılılar, Kenan Doğulu’nun en sevilen şarkılarıyla baharı karşıladı. Festival ziyaretçileri, şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıya eşlik etti. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran konser sonunda sahneye çıkarak, Ot Festivali’nde muhteşem anlar yaşatan Kenan Doğulu’ya çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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Dünya prömiyeri Ankara’da yapılacak

Gül Baba Senfonik Şiiri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası aracılığıyla 1 Nisan Cuma gecesi CSO Ada Ankara’da ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Türk ve Macar toplumları arasında bir köprü kurmak amacıyla kurulan Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, ilk kez özel bir senfonik şiirle izleyici karşısına çıkıyor.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Adnan Polat, “Türkiye ve Macaristan, kökleri uzun yıllara dayanan, yüzyıllar boyunca birbirinden asla kopmayan iki dost ülke. Yenileme çalışmasıyla açılan Gül Baba Türbesi ise, Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu, aynı zamanda kültürel ve ticari iş birliğini destekleyen en önemli unsur. ‘Gül Baba Senfonik Şiiri’yle bu iş birliğini taçlandırarak, bu manevi mirasın daha çok insana ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.