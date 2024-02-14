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Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

Güncelleme Tarihi:

#Merve Dizdar#Sinem Kobal#Nurgül Yeşilçay
Ünlü oyuncu aşkını ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 16:37

Bir süredir Cihan Ayger ile birlikte olan Merve Dizdar, aşkını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram sayfasında ilan etti.

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Sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Dizdar "Benim top 10’ummm hakkında biraz konuşalım mı :))" notunu düştü.

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

14 Şubat Sevgililer Günü'nü boş geçmeyen ünlü isimler birbirinden romantik pozları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğraflarını 'Ömür boyu sevgilim" notuyla paylaştı... 

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

NURGÜL YEŞİLÇAY

Sevgilisi Necati Kocabay ile İzmir'e giden Nurgül Yeşilçay birlikte yer aldıkları kareyi kalp emojisi ile paylaştı. 

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Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

CEYDA DÜVENCİ

Emek verdiğim her şey iyi ki var… yaşasın aşk, sevgi ve bu sebepten olan tüm güzellikler… sevginin hakkını veren herkesin günü kutlu olsun…

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

MEHMET ALİ ERBİL

Gülseren Ceylan, 14 Şubat hediyesi olarak nişanlısı Mehmet Ali Erbil'in adını vücuduna kazıttı.

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

 

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#Merve Dizdar#Sinem Kobal#Nurgül Yeşilçay

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