Ünlü oyuncu aşkını ilan etti

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Sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan Dizdar "Benim top 10’ummm hakkında biraz konuşalım mı :))" notunu düştü.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü boş geçmeyen ünlü isimler birbirinden romantik pozları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğraflarını 'Ömür boyu sevgilim" notuyla paylaştı...

NURGÜL YEŞİLÇAY

Sevgilisi Necati Kocabay ile İzmir'e giden Nurgül Yeşilçay birlikte yer aldıkları kareyi kalp emojisi ile paylaştı.

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CEYDA DÜVENCİ

Emek verdiğim her şey iyi ki var… yaşasın aşk, sevgi ve bu sebepten olan tüm güzellikler… sevginin hakkını veren herkesin günü kutlu olsun…

MEHMET ALİ ERBİL

Gülseren Ceylan, 14 Şubat hediyesi olarak nişanlısı Mehmet Ali Erbil'in adını vücuduna kazıttı.