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Melisa Emirbayer ve sevgilisi Sami Hamidi kimdir, kaç yaşında? Eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer evlendi!

#Melisa Emirbayer#Sami Hamidi#Survivor
Melisa Emirbayer ve sevgilisi Sami Hamidi kimdir, kaç yaşında Eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer evlendi

Eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer spor eğitmeni Sami Hamidi ile evlendi. Adı geçtiğimiz günlerde Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ile bir tartışma içerisinde anılan Melisa Bayer’in evlendiği sevgilisi Sami Hamidi kimdir merak konusu oldu. Mutlu beraberliklerini evlilikle taçlandıran Melisa Emirbayer ve sevgilisi Sami Hamidi kimdir, kaç yaşında? İşte yeni evli çift hakkında merak edilenler…

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Spor eğitmeni Sami Hamidi ile aşk yaşan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer evliliği sonrası ikili hakkında araştırmalar hız kazandı. Uzun zamandır birlikte olan ikili Kıbrıs'ta dünyaevine giren çift törenden renkli kareler paylaştı.

Düğünden bir anı sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Emirbayer, "Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın" ifadelerini kullandı ve düğünün ardından soyadını ‘Melisa Emirbayer Hamidi’ olarak değiştirdi.

Sami Hamidi ise, 'Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.

Peki, Melisa Emirbayer ve sevgilisi Sami Hamidi kimdir, kaç yaşında? İşte yeni evli çiftin hayatı hakkında bilgiler…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

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Survivor yarışmacılarından Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirlidir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirdi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi üzerine spora yöneldi. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu.

Melisa Emirbayer, 2009 senesinde başlayan milli takım serüveninde birçok başarı elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı. Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.

SAMİ HAMİDİ KİMDİR?

Sami Hamidi, 1990 yılında Lefkoşa'da doğdu. Spor hayatına 4 yaşında tekvando ile başlayan Hamidi, 10 yaşında basketbol ile devam ederek ve 18 yaşına kadar aktif basketbol oynadı. Sami Hamidi basketbol alanında birçok kez ligin en değerli oyuncusu ünvanına layık görüldü

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#Melisa Emirbayer#Sami Hamidi#Survivor