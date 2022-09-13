Mehmet Dinçerler önce paylaştı sonra sildi! Videodaki kadın Hadise mi?

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Mayıs ayında aile arasında gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler'in paylaşımları kafa karıştırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken ağlayan Hadise daha sonra da eşinin hediye ettiği 3 milyon TL değerindeki tektaşını çıkarmıştı.

Hadise'nin beden dili ve paylaşımları 'evlilikte kriz var' şeklinde yorumlanmıştı.

Hadise'nin ardından Mehmet Dinçerler de alyansını çıkarınca 'evlilik bitiyor mu' dedikoduları alevlenmişti.

Uzun süredir ilişkileri hakkında yorum yapmayan çift sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mehmet Dinçerler, dün Instagram hesabından bir doğum günü videosu paylaştı.

Görüntülere arkada görünen sarışın ve dövmeli kadının Hadise olduğu iddia edildi.

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Takipçileri videoda yer alan kadının saç rengi, dövmesi, ojeleri ve kıyafetinin Hadise ile birebir uyduğunu öne sürdü. Dinçerler kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

Hadise makyajsız fotoğrafını aylar önce paylaşmıştı. Dün videoda görünen kadının da aynı kıyafeti giymesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

'BEBEK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Hadise ile Mehmet Dinçerler bir yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mayıs ayında resmiyete dökmüş, Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle nikah masasına oturmuştu.

İddiaya göre, Hadise eşinin bebek istediğini geri çevirdi. Yaşanan bu olayın ardından ikilinin arası açıldı.

Çıkan haberlerin ardından Hadise'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hadise şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber;

Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum.

Hamile değilim ve bunun için bir tedavi de görmüyorum. Bilginize...

Hadise"

MEHMET DİNÇERLER'DEN SERT MESAJ

Çok geçmeden Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler de Twitter sayfasında "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok.." notunu paylaştı.