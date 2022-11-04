Mehmet Ali Erbil: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin!

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Yanında iki kadınla objektife yansıyan ünlü şovmen, çıkışta soruları yanıtladı.

TikTok’ta canlı yayın yaparken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu dile getiren Erbil, “Beni tanıdı, eşi ve çocukları vardı yanında. ‘Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Ali Koç için hayal yok, o istese alır” dedi.



RONALDO SANDI



TikTok’ta yayın yapan Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından trollendi. Manchester United’da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı

TikTok’tan çok para kazandığı yorumları için “Günde 50 dolar kazanıyorum, öyle yüksek paralar yok” diyen şovmen, Nükhet Duru’un “Kadınlar tayt giymesin” sözleri hakkında ne düşündüğü sorulunca da esprili konuştu:

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“Ben tayt giymiyorum. Nükhet Hanım dediyse doğru söylemiştir. Taytı yakışan giyecek, güzel bacakları olan, uzun bacakları olan giyecek. Ama bacakları kalın olan giymesin. Mesela Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dua Lipa giysin, dibine kadar giysin.”