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Mehmet Ali Erbil: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin!

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#Mehmet Ali Erbil#Nükhet Duru#Serenay Sarıkaya
Mehmet Ali Erbil: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:28

Mehmet Ali Erbil önceki akşam Arnavutköy’deki Danış adlı mekâna girerken görüntülendi.

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Yanında iki kadınla objektife yansıyan ünlü şovmen, çıkışta soruları yanıtladı.

TikTok’ta canlı yayın yaparken ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu dile getiren Erbil, “Beni tanıdı, eşi ve çocukları vardı yanında. ‘Fenerbahçe’ye gel’ dedim. Ali Koç için hayal yok, o istese alır” dedi.

RONALDO SANDI

TikTok’ta yayın yapan Mehmet Ali Erbil sahte bir hesap tarafından trollendi. Manchester United’da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sanan Erbil, derdini İngilizce anlatmaya çalıştı. Erbil, izleyici yorumlarına rağmen kandırıldığını anlamadı

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Nükhet Durudan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyin
#NÜKHET DURU#IRMAK ÜNAL
Nükhet Duru'dan tartışma yaratacak sözler: Tayt olayına dur deyinHürriyet LogoHürriyet.com.tr

TikTok’tan çok para kazandığı yorumları için “Günde 50 dolar kazanıyorum, öyle yüksek paralar yok” diyen şovmen, Nükhet Duru’un “Kadınlar tayt giymesin” sözleri hakkında ne düşündüğü sorulunca da esprili konuştu:

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“Ben tayt giymiyorum. Nükhet Hanım dediyse doğru söylemiştir. Taytı yakışan giyecek, güzel bacakları olan, uzun bacakları olan giyecek. Ama bacakları kalın olan giymesin. Mesela Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dua Lipa giysin, dibine kadar giysin.”

Mehmet Ali Erbil: Bacakları kalın olanlar tayt giymesin

Mehmet Ali Erbil’e gecede iki kadın eşlik etti.

 

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