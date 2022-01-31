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Mavi kapaklar sokak hayvanları için mama kabına dönüştürüldü

#Nestle#Mama#Mavi Kapak
Mavi kapaklar sokak hayvanları için mama kabına dönüştürüldü

Nestlé Purina PetCare Türkiye, “Canımız Sokakta” projesinde sokak hayvanları için çocuklarla el ele verdi. Projenin son fazında, ilkokul öğrencileri ile birlikte mavi kapak dönüşüm aşaması tamamlandı. Öğrenciler sokak hayvanları için mama kabına dönüştürülmek üzere mavi kapakları topladı.

 

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Şirket, Impact Hub İstanbul ve Circular Mind iş birliğinde gerçekleştirdiği “Canımız Sokakta” projesinin son fazını tamamladı. Covid 19 salgınında mağduriyetleri artan sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve sahiplendirme konularına çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirilen projenin son aşaması, çocukların destekleriyle tamamlandı.

Çocuklara hayvan sevgisinden, çevre bilincine farkındalık projesi

Projenin ilk fazında “21. Yüzyılın Minik Kahramanları” kapsamında geleceğin mimarları arasında yer alan yaklaşık 750 çocuğa, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın tarafından hem evcil hayvanların bakımı ve davranışları hem de sokak hayvanları ile ilgili farkındalık eğitimleri verildi. Ardından çocukların çevre bilincinin de pekiştirilmesi hedeflenerek mavi plastik kapak toplama programı çocuklarla birlikte başlatıldı. Çocuklara geri dönüşüm farkındalığı kazandırmayı amaçlayan bu fazda minik hayvanseverlerin biriktirdiği mavi kapalar sokak hayvanları için dönüştürülerek 35 mama kabı elde edildi.

Eğitimlerini tamamlayan çocukların öğrendikleri teorik bilgileri proje kapsamında pratiğe dönüştürmesi amaçlandı. Bu kapsamda öncelikli olarak mama kapları okullara gönderildi. Kapları öğrenciler okul bahçelerinde şirketin mamaları ve sularıyla birlikte patili dostlarımız ile buluşturuldu. Ayrıca eğitimleri tamamlayan ve mavi kapak dönüşümüne katılan öğrencilere, hem dünyanın hem de sokaktaki dostlarımızın kahramanları olduklarını gösteren ‘21. Yüzyılın Minik Kahramanları’ sertifikaları verildi.

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Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol, konuyla ilgili şunları söyledi: “Tüm dünyada hayvanlarla bir arada olmanın yaşamlarımıza pozitif bir katkı sağladığını biliyoruz. Öte yandan hayvan sevgisi, çocuk yaşta gelişen, öğrenilen benzersiz bir kazanım. Canımız Sokakta projemiz kapsamında hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirme hem de çocukları bu sevgiyle tanıştırma fırsatı bulduk. Çocukların iyilik yapma gücünden ve müthiş gayretlerinden çok etkilendik. Onların sayesinde başardık. Yardıma muhtaç hayvanlara destek olabildiğimiz ve gelecek nesillerin bilinçlendirilmesine katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Projeye destek olan tüm çocuklara ve proje ortaklarımıza çok teşekkürler.”

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#Nestle#Mama#Mavi Kapak

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