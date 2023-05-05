‘Maske’ geliyor

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Yapımını Satre Film’in üstlendiği, Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’ın yapımcısı olduğu “Maske” adlı filmin hazırlıkları başladı.
Emrah Ertaş’ın senaryosunu kaleme aldığı, Berker Berki’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli ve Ulvi Alacakaptan rol alacak. “Maske” gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.