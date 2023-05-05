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‘Maske’ geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Maske#Mert Turak#Nilay Deniz
‘Maske’ geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:51

GAME of Thrones, Star Wars, The Witcher, Shadow and Bone gibi tüm dünyanın yakından takip ettiği yapımlarda kumaşlarıyla yer alan Satre markası, film sektörüne girdi.

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Yapımını Satre Film’in üstlendiği, Hande Ertaş ve Emrah Ertaş’ın yapımcısı olduğu “Maske” adlı filmin hazırlıkları başladı.

Emrah Ertaş’ın senaryosunu kaleme aldığı, Berker Berki’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Hakan Vanli ve Ulvi Alacakaptan rol alacak. “Maske” gençlik yılları travmalarla geçen ‘Barış’ın yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli ‘kandırma’ yöntemleri bulmasını konu alıyor.

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#Maske#Mert Turak#Nilay Deniz

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