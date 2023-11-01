Mali: No comment! Gülseren: Ayrıldık!

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Ceylan ayrıldıklarını sosyal medyada duyurdu: “Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim.”

Ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil önceki akşam Ercan Avşar’la görüntülendi.

Şovmen, ayrılık hakkında yorum yapmak istemedi: “No comment.”

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BEŞ KEZ EVLENDİ

Ünlü şovmen daha önce beş kez nikah masasına oturdu. Üç çocuğu olan Erbil, 1980 ve 1985 yıllarında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kez evlendi. Bu evlilikten Sezin Erbil adında bir kızı oldu.

Daha sonra gönlünü oyuncu Nergis Kumbasar'a kaptıran Erbil, 1989 yılında üçüncü kez nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Yasmin Erbil adını verdikleri bir kızları var.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen, 2001 yılında evlendiği Sedef Altuntaş'tan 2003 yılında boşandı.

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En son Tuğba Coşkun'la evlenen Erbil, oğlu Ali Sadi Erbil'e kavuştu. Çift 2011 yılında anlaşmalı boşandı.