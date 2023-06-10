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Mahkemeden son karar: ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş' vizyona girmeyecek!

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#Garip Bülbül Neşet Ertaş#Mustafa Uslu#Neşet Ertaş
Mahkemeden son karar: ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş vizyona girmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:33

Merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan “Garip Bülbül Neşet Ertaş” filminin vizyona girmesi Ertaş Ailesi’nin mahkeme kararıyla durdurulmuştu. Yapımcı Mustafa Uslu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Fakat yapımcıya buradan da ret yanıtı geldi. Mahkeme Ertaş ailesini haklı buldu ve Uslu’nun bu talebini reddetti.

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HALK ozanı Neşet Ertaş, 10 yıl önce hayatını kaybetti ve eski eşi Nigar Leyla Ertaş, çocukları Döne Ertaş, Canan İlhan, Hüseyin Ertaş mirasçı olarak kaldı.

Sanatçı, vefat etmeden önce Prof. Dr. Erol Parlak’ın ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş, Hayatı, Sanatı ve Eserleri’ kitabında hayatını anlatmasına izin verdi. İddiaya göre yapımcı Mustafa Uslu ve ona bağlı şirketler, kitaptan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş’ sinema filmini çekti.

Mahkemeden son karar: ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş vizyona girmeyecek

‘Bozkırın Tezenesi’ olarak tanınan, abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi, halk ozanı Neşet Ertaş, 10 yıl önce hayatını kaybetti.

Ertaş’ın ailesi, merhumun sağlığında buna rızasının olmadığını öne sürerek filme karşı çıktı ve yayınlanmaması için ‘kişilik haklarına saldırının önlenmesi’ ile ‘filmde eserlerinin kullanılmaması’ istemiyle iki ayrı dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Neşet Ertaş’ın ailesini haklı bularak filmi ve fragmanlarının yayınlanmamasına karar verdi. Öte yandan, aile ile Kalan Müzik, filmde sanatçının eserlerinin kullanılmaması konusunda Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak tedbir kararı aldırdı.

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‘BU KARARLAR TARİHİ DEĞER TAŞIMAKTADIR’

Mustafa Uslu, iki ayrı yerel mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz ederek dava dosyalarını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Uslu, tedbir kararlarının kaldırılarak, filmin gösterime girmesini talep etti.

Ancak Uslu’nun itirazlarını reddeden iki ayrı İstinaf Mahkemesi, Neşet Ertaş’ın ailesi ile Kalan Müzik’i haklı bularak yerel mahkemenin kararını onadı. Kalan Müzik ile Neşet Ertaş’ın ailesinin avukatı Özlem Beşpınar Türkoğlu, “Emsal iki kararın çıkmasını sağladık. Kararlar, tarihi değer taşımaktadır. Verilen karar kesin sonuçlanmamış olsa da bu kararlar doğrultusunda film vizyona girmeyecektir” dedi.

Mahkemeden son karar: ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş vizyona girmeyecek

Mustafa Uslu, filminin yayınlanmasının yasaklanması hakkında “Yaptığım işler itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Burada ciddi bir hukuk
skandalı işlendi” demişti.

 

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#Garip Bülbül Neşet Ertaş#Mustafa Uslu#Neşet Ertaş

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