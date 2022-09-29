Magazin Gazetecileri Derneği’nden Hürriyet’e 7 ödül

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MAGAZİN Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26’ncısı düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri’nin kazananları belli oldu. MGD Yönetim Kurulu medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimleri dün CVK Park Bosphorus İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, “Magazin dünyasına damga vuran ve önemli haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik. Seçmekte zorlandığımız çok sayıda başvurunun olduğu bu yıl; yazılı, görsel ve dijital medya kategorilerinde toplam 43 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her biri birbirinden iyi olan bu çalışmalardan dolayı MGD yönetimi olarak kıymetli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.
İŞTE ÖDÜL KAZANANLAR
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