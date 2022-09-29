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Magazin Gazetecileri Derneği’nden Hürriyet’e 7 ödül

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#Altın Objektif Medya Meslek Ödülleri#Magazin Gazetecileri Derneği#Hürriyet
Magazin Gazetecileri Derneği’nden Hürriyet’e 7 ödül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 08:42

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 26’ncısı düzenlenen Altın Objektif Medya Meslek Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Hürriyet gazetesi “yılın haberi” ve “yılın röportajı” kategorilerinde 7 ödüle hak kazandı.

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MAGAZİN Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26’ncısı düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri’nin kazananları belli oldu. MGD Yönetim Kurulu medya meslek ödüllerini almaya hak kazanan isimleri dün CVK Park Bosphorus İstanbul’da düzenlenen bir basın toplantısıyla açıkladı. Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, “Magazin dünyasına damga vuran ve önemli haberlere imza atan meslektaşlarımızı belirledik. Seçmekte zorlandığımız çok sayıda başvurunun olduğu bu yıl; yazılı, görsel ve dijital medya kategorilerinde toplam 43 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her biri birbirinden iyi olan bu çalışmalardan dolayı MGD yönetimi olarak kıymetli meslektaşlarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.

Magazin Gazetecileri Derneği’nden Hürriyet’e 7 ödül


En iyilerin gecesi

Kazanan medya mensupları ödüllerini, 3 Ekim akşamı CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da düzenlenecek Gala Gecesi’nde alacak. Turkcell ana sponsorluğunda, Roberto Bravo Co-Sponsorluğunda gerçekleşecek gecenin sunuculuğunu Ebru Akel ve Murat Güloğlu üstlenirken tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri de ödüllendirilecek.

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