Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi... Sefo pembesi

Güncelleme Tarihi:

#SEFO#ALİ Sunal#Selen Görgüzel
Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 10:45

Sefo, pembeye boyattığı lüks pickup’ıyla önceki gün Bebek trafiğinde objektife yansıdı.

Haberin Devamı

Seyir halindeyken aracın camını açıp soruları yanıtlayan rap’çi, “Yeni bir şarkı yapıyorum, onun çalışmaları var” dedi. “O Ses Rap”te jüri koltuğuna oturan Sefo, sorulara “Her şey çok güzel. Hadise Hanım’la da güzel anlaştık tabii ki. Güzel bir tanışma oldu” yanıtını verdi

İlişki sonlandı

Sefo’ya Melisa Döngel’le ilişkisi de soruldu. Şarkıcı şöyle yanıt verdi: “Bilemedim ben de. İlişki konularında pek iyi değilim. Açıklama konularında da pek iyi değilim. Beceremiyorum. Sonlandı denebilir.” (Sayit DURMAZ)

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

BROADWAY HEYECANI

13 Mayıs’ta TİM Show Center’da sahnelenecek “Broadway in İstanbul” müzikalinin ekibi, önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekip, seyirciyle buluşacakları günü heyecanla beklediklerini söyledi.

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Müzikalde rol alan Canan Ergüder, “Öğrencilik yıllarımdaki gibi hissediyorum. Amatör ruhuma hizmet eden bir iş benim için” dedi. Pelin Akil de “Hem şarkı söylemek hem de oyunculuk yapmak çok güzel bir deneyim. Her gün kendimi keşfediyorum, güzel bir tecrübe oldu” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

BEŞİKTAŞ AŞKI BEYAZ PERDEDE

Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş ve Bülent Çolak’ın rol aldığı Beşiktaş filmi “Aşkın Saati 19:03” yarın vizyona giriyor.

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Film için Nişantaşı Develi’de basın toplantısı yapıldı. Filmin senaryosunu yazan Özgür Özgülgün, “Beşiktaş’ın manevi değerlerini yansıtan ve semtte geçen güzel bir aşk hikâyesini anlatan bir film çektik. Çok keyifli oldu” dedi. (Deniz BOY)

Haberin Devamı

SİYAHLAR İÇİNDE

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Mugler H&M yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Siyahlar içindeki oyuncuyu Serhat Hayri fotoğrafladı. Cavadzade’nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

ŞARKILAR SÖYLEDİ

Sıla ve İlker Kaleli çifti Bodrum’da tatile çıktı. İkili, bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Sıla, masada şarkılar söyledi. Bu anları arkadaşları sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRLİKTE YEMEK YAPACAĞIZ

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura önceki gün Bebek’te bir marketten çıkarken görüntülendi.

Haberin Devamı

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Taşaner, “Birlikte yemek yapacağız. Yemek konusunda oldukça iyiyiz” dedi. Taşaner, evlilikle ilgili sorulara ise şu cevabı verdi: “Biz teklifleri kafamızda çoktan tamamladık. İmzanın her zaman önemi var. O konuda bir problemimiz yok.”

SELEN'LE SOHBET

Dream Türk’ün sevilen müzik ve magazin programı “50 Fifty” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Lüks aracıyla Bebekte görüntülendi... Sefo pembesi

Programın bu bölümünde sunucu Emel Yalçın’ın stüdyo konuğu, Selen Görgüzel olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SEFO#ALİ Sunal#Selen Görgüzel

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew