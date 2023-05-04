Lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi... Sefo pembesi

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Seyir halindeyken aracın camını açıp soruları yanıtlayan rap’çi, “Yeni bir şarkı yapıyorum, onun çalışmaları var” dedi. “O Ses Rap”te jüri koltuğuna oturan Sefo, sorulara “Her şey çok güzel. Hadise Hanım’la da güzel anlaştık tabii ki. Güzel bir tanışma oldu” yanıtını verdi

İlişki sonlandı

Sefo’ya Melisa Döngel’le ilişkisi de soruldu. Şarkıcı şöyle yanıt verdi: “Bilemedim ben de. İlişki konularında pek iyi değilim. Açıklama konularında da pek iyi değilim. Beceremiyorum. Sonlandı denebilir.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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BROADWAY HEYECANI

13 Mayıs’ta TİM Show Center’da sahnelenecek “Broadway in İstanbul” müzikalinin ekibi, önceki gün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekip, seyirciyle buluşacakları günü heyecanla beklediklerini söyledi.

Müzikalde rol alan Canan Ergüder, “Öğrencilik yıllarımdaki gibi hissediyorum. Amatör ruhuma hizmet eden bir iş benim için” dedi. Pelin Akil de “Hem şarkı söylemek hem de oyunculuk yapmak çok güzel bir deneyim. Her gün kendimi keşfediyorum, güzel bir tecrübe oldu” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

BEŞİKTAŞ AŞKI BEYAZ PERDEDE

Ali Sürmeli, Berat Efe Parlar, Feride Hilal Akın, Ayhan Taş ve Bülent Çolak’ın rol aldığı Beşiktaş filmi “Aşkın Saati 19:03” yarın vizyona giriyor.

Film için Nişantaşı Develi’de basın toplantısı yapıldı. Filmin senaryosunu yazan Özgür Özgülgün, “Beşiktaş’ın manevi değerlerini yansıtan ve semtte geçen güzel bir aşk hikâyesini anlatan bir film çektik. Çok keyifli oldu” dedi. (Deniz BOY)

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SİYAHLAR İÇİNDE

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Mugler H&M yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Siyahlar içindeki oyuncuyu Serhat Hayri fotoğrafladı. Cavadzade’nin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum geldi.

ŞARKILAR SÖYLEDİ

Sıla ve İlker Kaleli çifti Bodrum’da tatile çıktı. İkili, bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.

Sıla, masada şarkılar söyledi. Bu anları arkadaşları sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRLİKTE YEMEK YAPACAĞIZ

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura önceki gün Bebek’te bir marketten çıkarken görüntülendi.

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Taşaner, “Birlikte yemek yapacağız. Yemek konusunda oldukça iyiyiz” dedi. Taşaner, evlilikle ilgili sorulara ise şu cevabı verdi: “Biz teklifleri kafamızda çoktan tamamladık. İmzanın her zaman önemi var. O konuda bir problemimiz yok.”

SELEN'LE SOHBET

Dream Türk’ün sevilen müzik ve magazin programı “50 Fifty” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Programın bu bölümünde sunucu Emel Yalçın’ın stüdyo konuğu, Selen Görgüzel olacak.