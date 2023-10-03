'Beni bikinili göremezsiniz' demişti... Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

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Linet hafta sonu Kıbrıs’taki Arkın İskele Otel’de sahneye çıkmış, konser öncesi basın mensuplarına verdiği röportajda “Beni bikinili görmeniz çok zor. Kendimce girmeye çalıyorum. Herkesin özeli kendine. Sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle bizi seviyorlar zaten, öyle şeylere gerek yok” demişti.

Bu açıklamaların hemen ardından, sosyal medyada Linet’in farklı zamanlarda, farklı yerlerde çekilmiş bikinili fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.





YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

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51 YAŞINDAKİ DEFNE SAMYELİ GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Defne Samyeli, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. 51 yaşındaki tescilli güzel, turuncu bikinisiyle verdiği pozları Instagram'da paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni aldı.

Ünlü ismi takip eden bir sosyal medya kullanıcısı, 'Gemilere haber edin alev aldı liman' yorumunda bulundu.

1991 Türkiye Üçüncü Güzeli Defne Samyeli; 51 yaşında, iki çocuk annesi ve 18 yaşından beri hep 50 kilo. Özellikle son dönemde Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Samyeli, “Vücuduma sevgi ve saygı ile yaklaşıyorum, karşılığını da alıyorum. Ruhumdan ve bedenimden en mutlu olduğum dönemi yaşıyorum” diyor.

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Defne Samyeli haftanın 5 günü tekvando ve Muay Thai yapıyor. Kısacası dövüşüyor.

Yediğine içtiğine de dikkat ediyor. Haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor.

Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor.

Yüzü için avokado, Türk kahvesi ve bal karışımından maske yapıyor.

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Susam yağı ile saçlarına bakım yapıyor.

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KİM DER 2 ÇOCUK ANNESİ

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 46 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.





KİM DER 60!

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 60 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti.

DOLUNAY'A ÖVGÜ

50 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

SPOR ZAMANI

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Hülya Avşar her yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşarkızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Burcu Esmersoy, yaz boyunca bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı.

EBRU TATİLDE

Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 46 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Ceyda Düvenci yazı Bodrum'da geçirdi.Arkadaş grubuyla keyifli dakikalar geçiren oyuncu, deniz sefası yaptı.

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46 yaşındaki Düvenci'nin formda hali dikkat çekti.

HER ZAMANKİ EDA

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz yaz Mikanos'taydı... 43 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.