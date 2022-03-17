Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor

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OYUNCU Özge Borak, Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan ve Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ı canlandıracak. Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım” filminin ilk okuma provaları ise geçtiğimiz gün gerçekleşti.



Dökü-drama türünde



Leyla Atakan, Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Dökü-drama türünde film, 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak.

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Çekimleri yakında başlayacak

“Leyla Hanım”ın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ, idari yapımcılığını Koral Altın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde ve yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor. Filmde Özge Borak’ın yanı sıra Beyti Engin, Serhan Arslan, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Ferman Akgül yer alıyor. Leyla Atakan’a hayat vermesi için daha önce ismi geçen Naz Elmas’ın ise çalışma takvimindeki yoğunluktan dolayı projede olmayacağı açıklandı. Film çekimlerinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde İzmit Belediyesi’nin organize edeceği özel bir gösterimle izleyici karşısına çıkacak.

Leyla Atakan, 1968-1971 yılları arasında Kocaeli’nde belediye başkanlığı yaptı. Tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.