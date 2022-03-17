Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor

#Özge Borak#Leyla Atakan#Sinema Filmi
Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor

İlk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Okuma provaları başlayan ‘Leyla Hanım’ adlı filmde kadın Belediye Başkanını Özge Borak canlandıracak.

Haberin Devamı

OYUNCU Özge Borak, Cumhuriyet’in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan ve Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ı canlandıracak. Atakan’ın yaşamını konu alan “Leyla Hanım” filminin ilk okuma provaları ise geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Dökü-drama türünde

Leyla Atakan, Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Dökü-drama türünde film, 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Atakan’ın hayatının derinliklerine odaklanacak.

Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor

Haberin Devamı

Çekimleri yakında başlayacak

“Leyla Hanım”ın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ, idari yapımcılığını Koral Altın, senaryo danışmanlığını Gani Müjde ve yapımcılığını İzmit Belediyesi üstleniyor. Filmde Özge Borak’ın yanı sıra Beyti Engin, Serhan Arslan, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Ferman Akgül yer alıyor. Leyla Atakan’a hayat vermesi için daha önce ismi geçen Naz Elmas’ın ise çalışma takvimindeki yoğunluktan dolayı projede olmayacağı açıklandı. Film çekimlerinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in önderliğinde İzmit Belediyesi’nin organize edeceği özel bir gösterimle izleyici karşısına çıkacak.

Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor
Leyla Atakan, 1968-1971 yılları arasında Kocaeli’nde belediye başkanlığı yaptı. Tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

Gözden Kaçmasın

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binayı aldattı mı Görüntüler sosyal medyayı salladı...Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Görüntüler sosyal medyayı salladı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Özge Borak#Leyla Atakan#Sinema Filmi

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali
Ukraynada en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...

Ukrayna'da en kanlı saldırıda ağlatan detaylar... 'Zihniniz gördüklerinizi reddediyor...'

#Rusya Ukrayna Savaşı
Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukraynanın ünlüleri orduya akın ediyor

Çelik yeleğini çocuğa verdi, Ruslarla çatışırken hayatını kaybetti... Ukrayna'nın ünlüleri orduya akın ediyor!

#Ukrayna