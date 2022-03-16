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Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay'ı aldattı mı? Görüntüler sosyal medyayı salladı...

#Mahsun Kırmızıgül#Ece Binay#Mahsun Kırmızıgül Video
Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binayı aldattı mı Görüntüler sosyal medyayı salladı...

2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenen Mahsun Kırmızıgül hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Ünlü türkücünün eşi Ece Binay'ı aldattığı öne sürüldü.

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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, hayatını 6 yıl önce avukat Ece Binay ile birleştirmişti. Bu evlilikten Lavin adında bir kızı olan türkücünün, genç bir kadınla çekilmiş fotoğraf ve videosu sosyal medyaya salladı!

Ayna karşısında poz veren ikilinin fotoğrafta samimi halleri dikkat çekti. Sosyal medyaya düşen videoda ise genç kadının Mahsun Kırmızıgül'ün saçlarıyla oynadığı görüntüler yer alıyor.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binayı aldattı mı Görüntüler sosyal medyayı salladı...

Çok konuşulan görüntülerin ardından Ece Binay'ın Mahsun Kırımızıgül'ü evden kovduğu iddia edildi.

52 yaşındaki Kırmızıgül ise sessizliğini koruyor.

Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binayı aldattı mı Görüntüler sosyal medyayı salladı...

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Videoda genç kadın'ın Mahsun Kırmızıgül'ün saçıyla oynadığı anlar yer alıyor. 

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