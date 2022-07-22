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Lady Diana İstanbul’da

#Lady Diana#Queen Of The People’S Hearts#İngiliz Prensesi
Lady Diana İstanbul’da
Behlül AYDIN

İNGİLİZ Prensesi Lady Diana’nın hayatı üzerine yazılan “Queen of the People’s Hearts” (Kalplerin Kraliçesi) müzikali İstanbul’a geliyor.

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Gösteri, 13-14 Ağustos’ta Zorlu PSM’de sahnelenecek. Washington National Opera sanatçılarının yer aldığı müzikal için önceki gün basın toplantısı düzenlendi.

Eseri Türkiye’ye getiren Gürkan Us, “Türkiye’ye böyle bir müzikal getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Lady Diana’yı canlandıran Türk mezzo soprano Lori Şen de “Sizi en çok etkileyen sahne hangisi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Camilla’yla karşılaştığım sahne. Kocamın beni aldattığı kişiyle tanışmak inanılmaz bir deneyimdi.” Müzikali İstanbul’da 4 bin 400 kişinin izlemesi bekleniyor. 

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#Lady Diana#Queen Of The People’S Hearts#İngiliz Prensesi

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