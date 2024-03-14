Kuru Otlar Üstüne filminde telif ihlali... 5 bin dolar detayı!

Haberin Devamı

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne” filmi, bir telif hakkı ihlali iddiasıyla gündeme geldi. Ferhat Göçer’in “Son Aşkım” adlı şarkısının filmde kullanıldığı, ancak bunun için sanatçıdan izin alınmadığı öne sürüldü.

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) yönetim kurulu başkanı olan Ferhat Göçer, iddiayı doğrulayarak şarkısının filmde kullanılacağına dair kendisine önceden bilgi verilmediğini söyledi.

ARKADAŞIM SÖYLEDİ

Şarkının bestesinde de imzası bulunan Göçer şöyle konuştu: “Filmi izleyen arkadaşımın söylemesi üzerine haberim oldu. Ben de şaşırdım. Film çok güzel, şarkımın kullanılması benim için gurur. Bana sorulsaydı bir şey talep etmezdim zaten. Ancak 5 saniye de olsa, 5 dakika da olsa mutlaka eser sahibinden izin alınması gerektiğini Nuri Bilge gibi aydın bir üstadın ekibinin biliyor olması gerekiyor. Onlar da böyle yaparsa biz Türkiye’nin geri kalanına bu konuyu nasıl anlatacağız, nasıl bilinçlendireceğiz bilemiyorum. Bu seferlik affediyorum ve seve seve veriyorum. Ama telif, müzisyenler adına çok önemli bir mesele.”

Haberin Devamı

2023’ün en çok ses getiren filmlerinden olan “Kuru Otlar Üstüne”nin prömiyeri geçen yıl Cannes Film Festivali’nde yapılmış, Merve Dizdar performansıyla ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü kazanmıştı.

TELİFİ 5 BİN DOLAR

“Son Aşkım” şarkısının telif ücreti 5 bin dolar (160 bin lira). Telif ihlali nedeniyle bu rakamın üç katına kadar tazminat talep etme hakkı bulunan Ferhat Göçer, “Bu seferlik affediyorum” diyerek Nuri Bilge Ceylan’a dava açmayı düşünmediğini açıkladı.