Kurtlarla başrolde

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Serhat Kılıç’ın başrolünü oynadığı, Fatih Özcan’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan “Mavzer” filmi geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Anadolu’da bir dağ köyünde kurtlarla insanlar arasında geçen mücadeleyi anlatan filmde ünlü oyuncu, tecrübeli kurt eğitmeni Horkai Zoltan tarafından eğitilen kurtlarla başrolü paylaştı. Filmde Çoban Veysi’yi canlandıran Serhat Kılıç ve kurtların karşılıklı sahnelerinin yoğun olduğu film, eksi 30 derecede, 5 haftada, Niğde Demirkazık Dağları’nda çekildi.

SETTE ÖZEL BİR ORTAM KURULDU

Yurtdışından gelen ve filmde çokça sahnesi olan kurtlar için sette özel bir ortam sağlandı. Kılıç yaşadığı deneyimi şu sözlerle ifade etti: “Kurtlar Macaristan’da başka bir filmde oynuyorlardı. Onların gelmesini bekledik. Ben 3 saat elimde mavzerle dağa tırmandım. Onlar o sırada 1 saatte 5 kilo sosis yedi. Çok kıskandım.” Kurtların kaşelerinin başrol oyuncularından daha yüksek olduğu da iddia edildi.

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25 ŞEHİRDE VİZYONDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği “Mavzer” Türkiye’de 25 şehirde, 43 sinema salonunda seyirciyle buluşuyor. Film, koyunlarını kurt sürüsünden kurtarmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu alıyor.