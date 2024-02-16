Küheylan'ı 1 yılda 30 bin kişi izledi

Haberin Devamı

Peter Shaffer’ın gerçek bir hikâyeden esinlenerek kaleme aldığı oyun, 1 yıl içinde 25 kez sahnelendi ve yaklaşık 30 bin kişi tarafından izlendi.

Kapalı gişe sahnelenmeye devam eden “Küheylan”, 24 Şubat’ta Uniq Hall’de tiyatroseverlerle buluşacak. Barış Erdenk’in yönettiği, başlıca rollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas ve Açelya Devrim Yılhan’ın üstlendiği “Küheylan”, yol açtığı korkunç olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang ile onu iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın hikâyesini konu alıyor.