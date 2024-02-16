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Küheylan'ı 1 yılda 30 bin kişi izledi

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#Küheylan#Kerem Alışık#Peter Shaffer
Küheylanı 1 yılda 30 bin kişi izledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 07:27

ÇOLPAN İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımıyla seyirciyle buluşan “Küheylan” oyunu, sahnedeki 1’inci yılını kutluyor.

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 Peter Shaffer’ın gerçek bir hikâyeden esinlenerek kaleme aldığı oyun, 1 yıl içinde 25 kez sahnelendi ve yaklaşık 30 bin kişi tarafından izlendi.

Kapalı gişe sahnelenmeye devam eden “Küheylan”, 24 Şubat’ta Uniq Hall’de tiyatroseverlerle buluşacak. Barış Erdenk’in yönettiği, başlıca rollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas ve Açelya Devrim Yılhan’ın üstlendiği “Küheylan”, yol açtığı korkunç olaydan ötürü hastaneye yatırılan 17 yaşındaki Alan Strang ile onu iyileştirmeye çalışan psikiyatrist Martin Dysart’ın hikâyesini konu alıyor.

 

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#Küheylan#Kerem Alışık#Peter Shaffer

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