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Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş'in ifşa davasında karar

#Kubilay Aka#Beyza Güneş#İfşa
Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneşin ifşa davasında karar

Oyuncu Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneş arasındaki ifşa davasında mahkeme, tarafların uzlaşması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

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Oyuncu Kubilay Aka uyurken çekilmiş fotoğraflarını ifşa ettiği iddiasıyla eski sevgilisi Beyza Güneş’ten şikayetçi olmuştu.

Güneş ise Aka hakkında tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla karşı şikayette bulunmuştu.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Beyza Güneş hakkında 8 yıla kadar, Güneş’i tehdit edip hakaret mesajı attığı iddia edilen Kubilay Aka hakkında ise 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya oyuncu Kubilay Aka avukatıyla birlikte katıldı.

Beyza Güneş ise duruşmaya katılmadı. Kubilay Aka savunmasında, "Bu olay sonrasında Beyza ile aramızda anlaştık ve uzlaştık. Şikayetçi değilim" dedi.

Kubilay Aka ile eski sevgilisi Beyza Güneşin ifşa davasında karar

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Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların birbirlerinden şikayetçi olmaları nedeniyle dava açıldığını ve isnat edilen suçların uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti.

Mütalaada, tarafların uzlaşması nedeniyle davanın düşürülmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

Sanık Kubilay Aka, mütalaaya katıldığını belirtti.

Aka’nın avukatı ise, "Mütalaaya katılıyoruz, davanın düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme, Kubilay Aka ve Beyza Güneş’in karşılıklı anlaşarak uzlaşması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

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#Kubilay Aka#Beyza Güneş#İfşa

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