Kaan benim için çok değerli! ‘Seni seviyorum’ bile yazarım...

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“Yargı” dizisinin yıldızı, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Rol arkadaşınız Kaan Urgancıoğlu sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafa kalp emoji’si koyarak sevenlerinizi heyecanlandırdı. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Kaan beni desteklemek için yaptı. Kendisi benim en büyük destekçim. Eğer o katılsaydı, ben de onu desteklemek için kalp emoji’si atardım. Hatta ‘seni seviyorum’ bile yazardım. 3 senedir beraber çalışıyoruz, arkadaşım, seviyorum tabii ki. İnsanlığını çok seviyorum, oyunculuğunu çok seviyorum. Kaan benim için çok değerli.” (Deniz BOY)

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İŞTE BİRBİRLERİNE EN YAKIŞAN DİZİ ÇİFTLERİ

Milyonlarca kişi haftalar, aylar hatta yıllar boyunca onları izledi... Hepsi senaristlerin elinden çıkma kurgu kahramanlardı ama yine de milyonlarca kişi onlarla ağladı, onlarla güldü en önemlisi de onlarla aşık oldu. Sonradan başka dizilerde başka partnerlerle kamera karşısına geçtiler ama hep o dizilerle hafızalarda ve kalplerde yer ettiler. İşte yıllar boyu maceralarıyla seyirciyi ekran başına toplayan ekranların birbirine en çok yakışan çiftleri ve onları canlandıran oyuncular.

AŞKI MEMNU

Bihter (Beren Saat) ve Behlül (Kıvanç Tatlıtuğ)

Onların canlandırdığı karakterler her ne kadar yasak bir aşk yaşasalar da seyirci onları birbirine çok yakıştırıyordu. Dizi bittikten sonra her ikisi re farklı projelerle oynadı.

KAVAK YELLERİ

Aslı (Pelin Karahan) ve Deniz (İbrahim Kendirci)

Bir ara gerçek hayatta da aşk yaşadılar ama yolları ayrıldı.

ASİ

Demir (Murat Yıldırım) ve Tuba Büyüküstün (Asi)

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Seyirciye her hafta yeni bölümü iple çektiren bir aşktı onlarınki.

ADINI FERİHA KOYDUM

Hazal Kaya (Feriha) , Çağatay Ulusoy (Emir)

Onların aşkı genç kesimi birkaç yıl peşinden sürükledi.

PERİHAN ABLA

Perihan (Perran Kutman) ve Şakir (Şevket Altuğ)

Kuşaklar boyu unutulmayan aşk.

ELVEDA RUMELİ

Vahide (Berrak Tüzünataç) ve Mustafa (Tolgahan Sayışman)

Onlar hala birçok seyircinin gönlünde Rumeli aşıkları olarak yer tutuyor.

KURTLAR VADİSİ

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Polat (Necati Şaşmaz) ve Elif(Özgü Namal)

Elif karakteri öldüğünde kaç kişi gözyaşı döktü.

SILA

Sıla (Cansu Dere) ve Boran (Mehmet Akif Alakurt)

Onlarınki destan gibi bir aşktı.

İKİNCİ BAHAR

Hanım (Türkan Şoray) ve Ali Haydar (Şener Şen)

Ne kadar naif, ne kadar sahici bir aşktı onlarınki.. Seyirci hiç unutmadı.

KARADAYI

Bergüzar Korel (Feride) ve Kenan İmirzalıoğlu (Mahir Kara)

Onların aşkı haftalar boyu seyirciyi nefes nefese bıraktı.

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FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE

Kerim (Engin Akyürek) ve Fatmagül (Beren Saat)

Birbirlerine aşık olsun diye milyonlarca kişi üç sezon bekledi. Öyle ki onların ilk öpüşmesi seyirci tarafından beğenilmeyince daha sonraki bölümlerde yeni bir öpüşme sahnesi yer aldı. Sonunda iki genç mutluluğu buldu seyirci de rahat bir nefes aldı.

GÜLBEYAZ

Gülbeyaz (Şevval Sam) ve Kadir (Nejat İşler)

Bir kuşak hala onların aşkını özlüyor.

BİNBİR GECE

Şehrazat (Bergüzar Korel) ve Onur (Halit Ergenç)

İşte o kamera karşısında başlayan aşk gerçek hayatta mutlu bir evliliğe dönüştü. Çift üç çocuğuyla mutlu bir hayat yaşıyor.

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YABANCI DAMAT

Nazlı (Nehir Erdoğan) ve Niko (Özgür Çevik)

Bu aşk seyirciyi yıllar boyu ekrana bağladı.

ŞEHNAZ TANGO

Şehnaz (Perran Kutman) ve Muhsin (Erdal Özyağcılar)

Onlar ekranın emektar aşıklarından.

ASMALI KONAK

Bahar (Nurgül Yeşilçay) ve Seymen Ağa (Özcan Deniz)

Bir dönemin reyting rekorları kıran dizinin aşıkları hala hafızalarda.

HIRSIZ POLİS

Mavi(Özlem Düvencioğlu) ve Çınar (Timuçin Esen)

Ekranın en heyecanlı aşklarından birini onlar yaşadı.