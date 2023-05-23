Kubilay Aka: Güvenli bölgemde ilerliyorum

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Kariyerinde sessiz ve emin adımlarla ilerlediğini belirten ünlü oyuncu şöyle konuştu:

“Kariyer olarak huzurlu ve hafif hissettiğim bir dönemdeyim. Ödevini yapmış öğrenci ferahlığında hissediyorum. Sessiz ve kendinden emin adımlarla ilerlemek sevdiğim bir motto. Son zamanlarda bunu önemsiyorum.”

Aka, ‘Seni sen yapan özellikleri nasıl tanımlarsın’ sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bir şekilde fark yaratmasam çalışırken bu kadar eğlenemem sanırım. Köşeme çekilip oturmak, hiçbir şey katmamak, sadece üstüme düşeni yapmak pek bana göre değil. Herkesin söyleyecek şeyleri var, ben dinlemeyi çok seviyorum. Sanırım uyum beni tanımlayan özelliklerimden biri. Birçok şeyi de buna borçluyum. Bütün dünyaya çok hızlı ulaşabiliyoruz. Yine de fanus içinde olmayı mantıklı buluyorum, güvenli bölgemde istediğim hızda ilerlemek şu an benim için ideal.”