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Kolpaçino'ya dev gala

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#Kolpaçino#Şafak Sezer#Aydemir Akbaş
Kolpaçinoya dev gala
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 08:37

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül’ün başrolündeki “Kolpaçino 4”ün galasına 5 bin 100 kişi katıldı. Sezer, izleyicilerini güldüreceklerini söyledi.

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Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı Kolpaçino’nun son filmi “Kolpaçino 4”ün galası önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Galaya 5 bin 100 kişi katıldı. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç gibi isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı filme ünlü isimler akın etti.

Kolpaçinoya dev gala

Filmin oyuncuları kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 7 yıl sonra ‘Kolpaçino 4’ filmiyle sinemada seyircisiyle buluşacak olan Şafak Sezer, “Film yapmak bu zamanda çok zor, sinemalara seyirci getirmek bile çok zor. İnşallah bahtı güzel, seyircisi bol ve gişesi güzel bir film olur” dedi. Oyuncu, başrol oyuncularından Aydemir Akbaş’ın rahatsızlığı nedeniyle galaya katılamadığını belirtti: “Aynı ekip devam ediyor. Aydemir abimize de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.”
Kolpaçinoya dev gala

Galanın sonunda Serdar Ortaç, şarkılarını seslendirdi. İbrahim Tatlıses de “Ben filmi çok beğendim. Çok emek var. Bizim gülmeye ihtiyacımız var savaşa değil” dedi.
Kolpaçinoya dev gala

Türkiye’yi temsil etmeye çalışacağız
Geceye sevgilisi Dilara Talay’la katılan Berdan Mardini, tarzıyla dikkat çekti.
Kolpaçinoya dev gala
Şarkıcı, fabrikasından elde ettiği gül ve lavantaları kullanarak kozmetik sektörüne girdiğini söyledi: “Dünya markaları standartlarında ürün ürettik. Fransa ve Dubai gibi ülkelere satıyoruz. Dünya kozmetik sektöründe Türkiye’yi temsil etmeye çalışacağız.”
Kolpaçinoya dev gala

Ahsen-Polat Yağcı
Kolpaçinoya dev gala

Günel Zeynalova
Kolpaçinoya dev gala

Kurtuluş-Nezaket Kuş
Kolpaçinoya dev gala

Zara - Özgür Can Çoban

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#Kolpaçino#Şafak Sezer#Aydemir Akbaş

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