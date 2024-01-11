Kolpaçino'ya dev gala

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı Kolpaçino’nun son filmi “Kolpaçino 4”ün galası önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Galaya 5 bin 100 kişi katıldı. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç gibi isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı filme ünlü isimler akın etti.
Filmin oyuncuları kırmızı halıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 7 yıl sonra ‘Kolpaçino 4’ filmiyle sinemada seyircisiyle buluşacak olan Şafak Sezer, “Film
yapmak bu zamanda çok zor, sinemalara seyirci getirmek bile çok zor. İnşallah bahtı güzel, seyircisi bol ve gişesi güzel bir film olur” dedi. Oyuncu, başrol oyuncularından Aydemir Akbaş’ın rahatsızlığı nedeniyle galaya katılamadığını belirtti: “Aynı ekip devam ediyor. Aydemir abimize de geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.”
Galanın sonunda Serdar Ortaç, şarkılarını seslendirdi. İbrahim Tatlıses de “Ben filmi çok beğendim. Çok emek var. Bizim gülmeye ihtiyacımız var savaşa değil” dedi.Türkiye’yi temsil etmeye çalışacağız
Geceye sevgilisi Dilara Talay’la katılan Berdan Mardini, tarzıyla dikkat çekti.
Şarkıcı, fabrikasından elde ettiği gül ve lavantaları kullanarak kozmetik sektörüne girdiğini söyledi: “Dünya markaları standartlarında ürün ürettik. Fransa ve Dubai gibi ülkelere satıyoruz. Dünya kozmetik sektöründe Türkiye’yi temsil etmeye çalışacağız.”
Ahsen-Polat Yağcı
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Kurtuluş-Nezaket Kuş
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