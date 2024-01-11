Kolpaçino'ya dev gala

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Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Şafak Sezer’in yazıp oynadığı Kolpaçino’nun son filmi “Kolpaçino 4”ün galası önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Galaya 5 bin 100 kişi katıldı. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç gibi isimlerin konuk oyuncu olarak yer aldığı filme ünlü isimler akın etti.