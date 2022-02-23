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MARYNA Er Gorbach’ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er’in ortak yapımcılığını üstlendiği Ukrayna-Türkiye ortak yapımı “Klondike”ye Berlin’den bir ödül daha geldi.

Berlin Uluslararası Film Festivali’nde “Panorama” bölümünde yarışan film ilk olarak “ekümenik jüri ödülü”nün sahibi oldu. Yapım ardından bölümün büyük ödülü olan “audience award”a (seyirci ödülü) layık görüldü.







Ukrayna–Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikâyesine odaklanan film, sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’te Ukrayna’da düşürülmesi olayını da beyazperdeye taşıyor.