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Kına gecesinde duygusal anlar! Dilan Çıtak Tatlıses'in gözyaşları...

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#Dilan Çıtak Tatlıses#Dilan Çıtak#Levent Dörter
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 10:33

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Tatlıses dün akşam kına gecesi yaptı.

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Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah masasına oturuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünü erteleyen çift mayıs ayında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.

Çift hazırlıkları tamamladı. Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı.

Kına gecesinde duygusal anlar Dilan Çıtak Tatlısesin gözyaşları...

Türk örf ve adetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

NİŞANI OLAY OLMUŞTU

Yaklaşık dört yıldır müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşan Dilan Çıtak Tatlıses’in mayıs ayında düzenlenen nişanı uzun süre konuşulmuştu.

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Kına gecesinde duygusal anlar Dilan Çıtak Tatlısesin gözyaşları...

Çiftin yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses kızına elini öptürmüş damadına ise elini öptürmemişti. Çok konuşulan olay hakkında açıklama yapan Tatlıses, 'Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir, ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır' ifadelerini kullanmıştı.

TALİHSİZ OLAY!

Nişan gecesi Dilan Çıtak talihsiz bir olay yaşamıştı. Kıyafet konusunda çok titiz davranan Çıtak'ın elbisesine köpeği pislemişti.

Kına gecesinde duygusal anlar Dilan Çıtak Tatlısesin gözyaşları...

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