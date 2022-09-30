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Killa Hakan'dan haber var: Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm

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#Killa Hakan#Hakan Durmuş#Kreuzberg
Killa Hakandan haber var: Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 10:32

'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş sağlığıyla ilgili bilgi verdi. Zor günleri atlatan Killa Hakan, 'Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm' dedi.

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Killa Hakan adıyla tanınan 49 yaşındaki rapçi Hakan Durmuş’un geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda olduğu açıklanmıştı. Killa Hakan, aylar süren tedavinin ardından sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

İyileşme yolunda olduğunu söyleyen ünlü rapçi, destekleri için hayranlarına teşekkür etti:

"Selamlar arkadaşlar baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim… Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm Allah'a şükür. Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum. Bakalım nasıl olacak, gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri... En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam."

Killa Hakandan haber var: Dünyayı bir anlık terk ettim ve geri döndüm

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SON PAYLAŞIMI: KENDİMLE UĞRAŞIYORUM

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların sinyallerini vermişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.

Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

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#Killa Hakan#Hakan Durmuş#Kreuzberg

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