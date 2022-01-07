“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasında duygusal anlar

Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin İstanbul galası Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı.
Galaya TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Özer Feyzioğlu, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Emir Çiçek, senaristler Mert Dikmen ve Alper Uyar katıldı.
Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak Cumartesi günü tüm Türkiye’de 800 sinema salonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka’da ve Belçika’da vizyona giren film, dün de Azerbaycan’da sinemaseverlerle buluştu. Yapım, tüm Türkiye’de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kırdı, yurtdışında da yine büyük yankı uyandırdı.