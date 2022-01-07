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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasında duygusal anlar

#Kesişme; İyi Ki Varsın Eren#TRT#İsmail Hacıoğlu

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galası önceki akşam yapıldı. Galada yapılan konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı.

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Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin İstanbul galası Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı.
Galaya TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Özer Feyzioğlu, başrol oyuncuları İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Emir Çiçek, senaristler Mert Dikmen ve Alper Uyar katıldı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasında duygusal anlar


BİZİM İÇİN FİLMDEN ÖTEYDİ
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, “Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar. Ancak olmuşun üstüne konuşmak biraz zor geliyor insana. Bütün şehit ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin” diye konuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu ise şöyle dedi: “Filmi gerçek mekanlarında çektik. Bu film çekilirken her gün ekip Eren’in mezarının önünden geçti. Bizim için bir filmden öteydi. İnşallah şehitlerimize yakışır güzel bir film olmuştur.”

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Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak Cumartesi günü tüm Türkiye’de 800 sinema salonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka’da ve Belçika’da vizyona giren film, dün de Azerbaycan’da sinemaseverlerle buluştu. Yapım, tüm Türkiye’de vizyona girdiği ilk hafta sonu gişe rekoru kırdı, yurtdışında da yine büyük yankı uyandırdı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin galasında duygusal anlar


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#Kesişme; İyi Ki Varsın Eren#TRT#İsmail Hacıoğlu

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