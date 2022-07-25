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 Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı

#Çolpan İlhan#Kerem Alışık#Sadri Alışık
Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı

25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, Türk Sineması’nın “Kamelyalı Kadını” usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 8. yılında, mezarı başında anıldı.

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Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.

Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı


Kerem Alışık, “Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmışta, öyle zarif, öyle asil, öyle ince, örümcek ağı gibi ince ama asla kopmayan tek başına bir kadınlar grubu kadar da kalabalık. Alnı ak, yüzü pak. Ana bağrı misali temiz, gözleri derin, gözleri sıcak, gözleri namuslu. Büyük bir kahramandır, ailemizin onurudur. Kendi ifadesiyle ‘bizler küçük mutluluklarla yetinebilen büyük savaşçılarız’ derdi. Hakikaten bütün bir hayatı da bunun bir örneği olarak geçti. Çok özlüyoruz. Biliyorsunuz bir insana sınav olarak özlemek yeter, bir sesi, bir şehri, bir nefesi. Anne kokan çiçekler açıyor bahçemde, onlar açtıkça, bende şiirler yazıyorum bir kendi kalbime, bir anne kalbine… Yapacak bir şey yok. Özlemin büyüğü küçüğü, azı çoğu olmuyor işte. Çok ağır bir şey özlem duygusu. Biz de bu ağırlığı taşımaya ve kaldırmaya çalışıyoruz. Ailemizin gururu, ailemizin kahramanı, çok özlediğimizi söylemek istiyorum. Mekanı cennet olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

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Kerem Alışık: Çolpan İlhan ailemizin kahramanıydı

 

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#Çolpan İlhan#Kerem Alışık#Sadri Alışık

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