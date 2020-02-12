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Hayat
Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Kaan Yıldırım kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

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Kaan Yıldırım kimdir ve kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

Kaan Yıldırım, magazin gündeminde yer alan isimler arasında dikkat çekiyor. Daha önce Ezgi Eyüboğlu ile birliktelik yaşayan Kaan Yıldırım, 2019 yaz aylarında evliliklerine son vermişti. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Kaan Yıldırım, son olarak Hekimoğlu dizisinde rol almaya başladı. Peki, Kaan Yıldırım kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başladı. Bu dizide Kadir karakterini canlandırdı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırdı. Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alıyor. 

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Televizyon Kariyeri
YılAdıRolNotlar
2013KayıpKadirYardımcı
2014Ulan İstanbulFerdiYardımcı
2015Adı MutlulukBatuBaşrol
2016Kalbim Yangın YeriVolkanBaşrol
2017Klavye DelikanlılarıKeremBaşrol
2018İnsanlık SuçuCemal GökdemirBaşrol
2019HalkaKaan KarabulutBaşrol
2019-HekimoğluMehmet Ali ÇağlarBaşrol

 

Sinema Kariyeri
YılAdıRolNotlar
2014Ümmü Sıbyan:Zifir Yapımcı
2015Yok Artık! Yapımcı
2017Bölük Başrol
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