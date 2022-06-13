Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i aldattı mı? Hande Erçel son noktayı koydu

Haberin Devamı

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.

Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.



Bugün muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını cevaplayan Hande Erçel " Hayatımda kimse yok...Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.



