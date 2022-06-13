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Kaan Yıldırım, Hande Erçel'i aldattı mı? Hande Erçel son noktayı koydu

#Hande Erçel#Kaan Yıldırım#Kerem Bürsin
Kaan Yıldırım, Hande Erçeli aldattı mı Hande Erçel son noktayı koydu

Kerem Bürsin ayrılığının ardından oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

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Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.
Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.

Kaan Yıldırım, Hande Erçeli aldattı mı Hande Erçel son noktayı koydu

HAYATIMDA KİMSE YOK!

Bugün muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularını cevaplayan Hande Erçel " Hayatımda kimse yok...Şu an işimle yoğunum. Çok mutluyum. Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğruladı.

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Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor Sürpriz yakınlaşmaHande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşmaHaberi görüntüle

 

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#Hande Erçel#Kaan Yıldırım#Kerem Bürsin

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