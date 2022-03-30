Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma

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Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Erçel dün akşam Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenince iddialar güçlendi.

Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı.

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım 2019 yılında 'Halka' dizisinde başrolü paylaşmıştı.

DİZİ BİTTİ, AŞK BİTTİ

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları dizi setinde başlamıştı. Birlikte dünyayı gezen çift dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.

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Ayrılık sonrası ilk hamle Hande Erçel'den geldi.

Erçel, Bürsin ile yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram sayfasından kaldırdı. Çok geçmeden Kerem Bürsin de aynı hamleyi yaptı.

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'SADECE İŞ'

Bir süre sonra ünlü oyuncunun yüzü olduğu mücevher markasının yöneticilerinden Atasay Kamer ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Taraflar bu haberleri "sadece iş yapıyoruz" diyerek yalanladı.

KAAN DA HADİSE'DEN AYRILDI

Kaan Yıldırım 2 yıla yakın süre şarkıcı Hadise ile aşk yaşadı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift ani bir kararla ayrıldı.

Yıldırım ayrılığın ardından "Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" dedi.

Hadise geçtiğimiz hafta Mehmet Dinçerler ile nişanlandı.