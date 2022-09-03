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İzel korkuttu...Bir anda yere yığıldı

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#İzel - Çelik - Ercan#İzel#Çelik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 13:44

31 yıl sonra bir araya gelen ve yoğun ilgi gören bir konser serisine başlayan, İzel - Çelik - Ercan, dün akşam bir talihsizlik yaşandı…

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İzel Çelik Ercan, Poll Production organizasyonuyla dün akşam Babadağ Teleferik 1200 Metre Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu. Konserin son 10 dakikasında sahnede bir anda fenalaşan İzel'in yardımına, Çelik ve Ercan Saatçi koştu.

YÜKSEK RAKIM ETKİLEMİŞ OLABİLİR!
Hürriyet'in ulaştığı ünlü şarkıcı Çelik, korkulacak bir durumun olmadığını belirterek " İzel bir anda kendisini iyi hissetmediğini işaret etti. Hemen yanına koşup, kulise götürdük. Doktorlar hemen müdahale etti. Tansiyon düşmesi nedeniyle böyle bir durum yaşanmış. Muhtemelen 1200 metre rakım İzel'i etkiledi. Ama durumu şimdi çok iyi. Konserin son 10 dakikasında yaşandı olay. İzel tekrar sahneye dönmek istedi" dedi.

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