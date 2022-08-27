İzel-Çelik-Ercan'dan 30 yıl sonra ilk konser

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KURUÇEŞME’DE DEV KORO
İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fenomen grubun ilk konseri, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşti.
ÜNLÜLER DE İZLEDİ
Biletleri günler öncesinden tükenen konseri izlemeye gelenler arasında Demet Akbağ, Hakan Altun, Behzat Uygur gibi ünlü isimler de vardı. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan büyük heyecan yaşadıklarını söyledi: