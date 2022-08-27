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İzel-Çelik-Ercan'dan 30 yıl sonra ilk konser

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#İzel-Çelik-Ercan#Kuruçeşme Açıkhava#Konser
İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 08:30

30 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan ilk konserini önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava’da verdi. Üçlü, konser öncesi “İlk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız” dedi.

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KURUÇEŞME’DE DEV KORO

İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fenomen grubun ilk konseri, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşti.

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser



“Özledim”, “İşte Yeniden” ve “Dönmelisin” gibi 90’lı yıllara damga vurmuş hit şarkılarını seslendiren İzel-Celik Ercan’a konser alanını dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

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ÜNLÜLER DE İZLEDİ

Biletleri günler öncesinden tükenen konseri izlemeye gelenler arasında Demet Akbağ, Hakan Altun, Behzat Uygur gibi ünlü isimler de vardı. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan büyük heyecan yaşadıklarını söyledi:

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İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser


“Şu an burada söylemek istediklerimize önceden çalışmıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız.”

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser

Behzat - Çiğdem Uygur

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser

Sevcan Orhan

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser

Demet Akbağ

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser

Esra Erol

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser

Hakan Altun

İzel-Çelik-Ercandan 30 yıl sonra ilk konser


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#İzel-Çelik-Ercan#Kuruçeşme Açıkhava#Konser

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