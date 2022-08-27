İzel-Çelik-Ercan'dan 30 yıl sonra ilk konser

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KURUÇEŞME’DE DEV KORO

İzel-Çelik-Ercan, 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fenomen grubun ilk konseri, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Kuruçeşme Açıkhava’da gerçekleşti.

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“Özledim”, “İşte Yeniden” ve “Dönmelisin” gibi 90’lı yıllara damga vurmuş hit şarkılarını seslendiren İzel-Celik Ercan’a konser alanını dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

ÜNLÜLER DE İZLEDİ

Biletleri günler öncesinden tükenen konseri izlemeye gelenler arasında Demet Akbağ, Hakan Altun, Behzat Uygur gibi ünlü isimler de vardı. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan büyük heyecan yaşadıklarını söyledi:

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“Şu an burada söylemek istediklerimize önceden çalışmıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız.”

Behzat - Çiğdem UygurSevcan OrhanDemet AkbağEsra ErolHakan Altun