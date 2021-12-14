Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Zorlu PSMâ€™de dÃ¼zenlenen alÄ±ÅŸveriÅŸ festivali â€˜Christmas Festâ€™e cemiyet ve magazin dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ isim katÄ±larak, yeni yÄ±l Ã¶ncesi hediye alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±.
YeÅŸim YÄ±lmaz, AslÄ± Ã–zdemir ve TuÄŸba TosyalÄ±â€™nÄ±n ev sahipliÄŸindeki festival, farklÄ± sektÃ¶rdeki giriÅŸimcileri, alÄ±ÅŸveriÅŸ tutkunlarÄ±yla buluÅŸturarak markalarÄ±nÄ± ve tasarÄ±mlarÄ±nÄ± tanÄ±tma imkanÄ± sundu.
TOÃ‡EV yararÄ±na gerÃ§ekleÅŸen etkinlikte, DoÄŸuÅŸ Ã‡abakÃ§or ve Elif Åžafak, DJ kabinine geÃ§erek yÄ±lbaÅŸÄ± ruhunu yansÄ±tan ÅŸarkÄ±larla ziyaretÃ§ileri doyasÄ±ya eÄŸlendirdi. TOÃ‡EV BaÅŸkanÄ± Ebru Uygun da yeni kitabÄ±nÄ± ziyaretÃ§iler iÃ§in imzaladÄ±.
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