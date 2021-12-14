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Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

#Christmas Fest#Jade & Brands#TOÇEV
Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

YÄ±lÄ±n en renkli alÄ±ÅŸveriÅŸ festivallerinden biri olan â€˜Christmas Festâ€™, Jade & Brands organizasyonuyla gerçekleÅŸti.

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Zorlu PSMâ€™de dÃ¼zenlenen alÄ±ÅŸveriÅŸ festivali â€˜Christmas Festâ€™e cemiyet ve magazin dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da Ã¼nlÃ¼ isim katÄ±larak, yeni yÄ±l Ã¶ncesi hediye alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±.

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Ebru Uygun - Reyhan Ä°pekel

YeÅŸim YÄ±lmaz, AslÄ± Ã–zdemir ve TuÄŸba TosyalÄ±â€™nÄ±n ev sahipliÄŸindeki festival, farklÄ± sektÃ¶rdeki giriÅŸimcileri, alÄ±ÅŸveriÅŸ tutkunlarÄ±yla buluÅŸturarak markalarÄ±nÄ± ve tasarÄ±mlarÄ±nÄ± tanÄ±tma imkanÄ± sundu.

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

GÃ¶khan Ã‡Ä±ra

Roberto Bravoâ€™nun katkÄ±larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen etkinlik, renkli ÅŸovlarla da eÄŸlence dolu dÃ¶rt gÃ¼ne imza attÄ±.

TOÃ‡EV yararÄ±na gerÃ§ekleÅŸen etkinlikte, DoÄŸuÅŸ Ã‡abakÃ§or ve Elif Åžafak, DJ kabinine geÃ§erek yÄ±lbaÅŸÄ± ruhunu yansÄ±tan ÅŸarkÄ±larla ziyaretÃ§ileri doyasÄ±ya eÄŸlendirdi. TOÃ‡EV BaÅŸkanÄ± Ebru Uygun da yeni kitabÄ±nÄ± ziyaretÃ§iler iÃ§in imzaladÄ±.

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Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Nalan Aksoy

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Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

AslÄ± Ã–zdemir -Â YeÅŸim YÄ±lmaz -Â TuÄŸba TosyalÄ±

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Revna DemirÃ¶ren - Cihan ÅžensÃ¶zlÃ¼

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Cansu HacÄ±soyu - Mert Vidinli - Pelin Kaya

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Beste Korkmaz - Ela YÃ¶rÃ¼klÃ¼

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Ã–znur YakÄ±n

Ä°yilik dolu yÄ±lbaÅŸÄ± festivali

Selin CiÄŸerci

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#Christmas Fest#Jade & Brands#TOÇEV

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