İşte boşanmanın perde arkası... Artık karı koca gibi hissetmiyorum!

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Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın 27 yıllık evliliği 10 dakikada sona ermişti.

22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çift boşanmaya el ele gelip, el ele ayrılmıştı.

Sürpriz ayrılığın ardından çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Suskunluğunu bozan Mehmet Aslantuğ, boşanma sürecini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı:

"KENDİME AİT BİR EVDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

"Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim. Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: “Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım; ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum."

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Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım.

Sadece şunu söyledim: "Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara”

Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak.

Lütfen bana; ya da ona yüklenmeyin artık. İkimiz de kalan hayatımıza/ başkaca sorumluluklarımıza sahip çıkmaya çalışalım."