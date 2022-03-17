İstanbul Moda Haftası'nda ilk gün! Gelecek kışın modası...

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RED BEARD BY TANJU BABACAN

Suç Ortakları

Red Beard by Tanju Babacan, moda haftasına “Partners in Crime” (Suç Ortakları) adlı kısa moda filmiyle katıldı. İstanbul’un ilham verici mekanlarında çekilen kısa film ve fotoğraflarda Tanju Babacan’a Derya Şensoy, Gizem Barlak, Cassi Opia, Tolga Üstüner, Berk Arabacı ve Samet Karabay eşlik etti.

KARMA BY İMA

Gençler tasarladı

Karma by İMA defilesi de moda haftasının ilk günü Soho House İstanbul’da gerçekleşti. Genç tasarımcılar Aycan Hakalmaz, Beyza Eyüboğlu ve Ezgi Yıldırım’ın koleksiyonları beğeni topladı.

T.A.G.G

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Yeni mağazayı da açtı

Günün kapanışını tasarımcı Gökay Gündoğdu, markası T.A.G.G’ın “Root” isimli sonbahar/kış koleksiyon sergisiyle gerçekleştirdi. Gündoğdu, ilhamını güçlü Osmanlı silüetlerinden alan koleksiyonunu, Galataport’ta açılışını yaptığı yeni mağazasında modaseverlerle buluşturdu. Açılışa Elif Dürüst, Şirin Yalçın, Hande Doğandemir, Begüm Birgören ve Begüm Kütük gibi ünlü isimler de katıldı.

Begüm Birgören, 2 yıllık eşi Mehmet Cemil’le boşanacakları iddiasını doğruladı: “Haberler doğru, anlaşmalı olarak boşanıyoruz.”

DB BERDAN

Kadınlara ithaf etti

Moda haftasının ilk gününde saatler 19.00’u gösterdiğinde etkinliğin resmi web sitesinde DB Berdan’ın koleksiyon filmi yayınlandı. Markanın kurucusu ve tasarımcısı Deniz Berdan, aktif sokak giyimini günlük rahatlıkla birleştiren ve ekolojik bilinçte üretilen koleksiyonunu tanıttı. Berdan, koleksiyonunu “tüm gün hayat sahnesinde performanslarını sergileyen kadınlara” ithaf etti.

SEZGİ TÜZEL

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Kadın ve erkek birlikteliğinin gücü

Genç modacı Sezgi Tüzel, 2022-23 sonbahar-kış sezonu için “kadın ile erkeğin birlikteliğinin yarattığı güçten” ilham alarak hazırladığı “The Other” adlı koleksiyonunu tanıttı. Yün ve pamuk gibi doğal kumaşların kullanıldığı, metal aksesuvarlarla dikkat çeken koleksiyon, Soho House İstanbul’da dijital defileyle beğeniye sunuldu. Defileyi izlemeye gelenler arasında Tansel Öngel de vardı.

NEW GEN BY İMA

Balo salonunda defile

Soho House İstanbul’un balo salonundaki New Gen by İMA defilesinde genç tasarımcılar Berfin Özgür, Nazlıcan Türker, Öykü Ece Uza, Selina Alp ve Şeyma Hamamcı, sıra dışı tasarımlarını moda çevrelerinin beğenisine sundu.

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