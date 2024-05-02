İş ve cemiyet dünyasını buluşturan düğün

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31 yaşındaki Raif Gökhan Ceyhan ile 27 yaşındaki Nazlıcan Erden’in düğünü Shangri-La Bosphorus Otel’de yapıldı.

İstanbul Boğazı’ndaki lüks otelde gerçekleşen düğünde nikâh, çifte özel olarak hazırlanan platformda kıyıldı.

Sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismin de aralarında bulunduğu davetliler, nikâhtan sonra geç saatlere kadar eğlendi. / DHA

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tony Montana efendi çocuk

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabında paylaştığı eğlenceli içeriklere oğlu Nejat Özer’i de dahil etti.

Nurgül Yeşilçay yayınladığı son videoda, evde oğluyla 1983 yapımı “Scarface” filmini izliyor. Al Pacino’nun canlandırdığı Tony Montana’yı “Kim böyle giyiniyor yahu, amma abartı” diyerek eleştiren Yeşilçay, oğlunun bir anda Tony Montana’ya dönüşmesiyle büyük şaşkınlık yaşıyor.

Sahneden inip Patron’a koştu

Tuğba Özerk önceki gün Antalya’da konser verdi. Belek’teki Susesi Otel’de düzenlenen 23. Ulusal Cerrahi Kongresi’nde sahneye çıkan şarkıcı, etkinlik sonrası hasta kedisi Patron’un yanına koştu.

İstanbul’a döner dönmez, FIP’e (Kedi Enfeksiyoz Peritoniti adlı viral bir hastalık) yakalanan Patron’un tedavi gördüğü veterinere giden şarkıcı, kedisinin fotoğrafını sosyal medyada da paylaştı: “Meleğim direndik ve iyi oluyoruz inşallah. Yuvamızda annen heyecanla senin gelmeni bekliyor.”

Bodrum tatili

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Geçen aralık ayında evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

Bir etkinlik için Titanic Luxury Collection Bodrum’a giden çift, “Bu dönem çok sessiz” diye değerlendirdikleri beldedeki tatillerini uzattı.

Kemal Sunal Müzesi’nde

Merhum sanatçı Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, geçtiğimiz gün usta oyuncu Haldun Dormen’le bir araya geldi. Yemekte buluşup sohbet eden Sunal ile Dormen, daha sonra soluğu Kadıköy’de açılan Kemal Sunal Müzesi’nde aldı.

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Gül Sunal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Haldun Dormen’in müzeyi büyük bir ilgiyle gezip bilgi aldığını, yanına gelen tüm hayranlarıyla da sabırla fotoğraf çektirdiğini belirtti.

“Grabuna”nın galası gerçekleşti

Yapımcılığını Çekirdek Yapım Dr. Alper Aksoy’un üstlendiği, yönetmenliğini Tolga Savu’nun yaptığı “Grabuna” filminin galası önceki akşam Torunlar Center’da gerçekleşti.

Filmin başrollerini Öykü Gürman ve Hakan Akgün paylaşırken oyuncu kadrosunda Bahtiyar Engin, Kaan Yılmaz, Mehtap Bayrı, Ramiz Mullamusa, Ergin Kılıkçıer ve Özlem Gezgin yer alıyor. Gösterim öncesi sorulara yanıtlayan Gürman, oyunculuktan çok keyif aldığını söyledi ve ekledi: “Bu film bana çok şey kattı.”

90’lar altın çağdı

Ozan Orhon, geçtiğimiz günlerde “İki Deli” adlı şarkısı için stüdyoya girdi. Orhon, “Şarkı çok güzel. Bu seneki şampiyonun şarkısı geliyor. Çünkü tam bir şampiyonluk şarkısı. Gümbür gümbür herkesi oynatacak bir eser” dedi.

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Şarkıcı, son dönemde 90’lar şarkılarının popülaritesini de değerlendirdi: “90’lar altın çağdı. Geldi ve gitti. 90’lar gibisi bir daha da gelmez bence. Kendi sahnelerimde de o dönemin şarkılarını seslendiriyorum. Bir daha o duyguları yaşayabileceğimiz şarkıları yakalayamayız.” Ozan Orhon hayalinin ise Şebnem Ferah’la düet yapmak olduğunu söyledi.

Eltiler buluştu

Alişan’ın eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın doğum günü kutlamasına katıldı.

Varol, eltisi ve onun çocukları ile çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Canım Mervoş, iyi ki doğdun. Kızlarınla, sevdiklerinle, bizlerle nice yaşlara. Seni seviyorum.”