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"Erol Tarhan 1933-2023 Ã‡ok sevdi Ã§oookama en Ã§ok annemiâ€¦ EvlatlarÄ±nÄ±, torunlarÄ±nÄ±, atlarÄ±, bir de Galatasaray Ä± sevdi benceâ€¦ " diyen Irmak Ãœnal, Ã¼vey babasÄ± iÃ§in duygusal bir yazÄ± kaleme aldÄ±.

"Size iyi bir Ã¼vey Baba olmanÄ±n deÄŸerinden bahsetmek istiyorum. Saatler Ã¶nce, 3 yaÅŸÄ±mdan beri hayatÄ±mda olan, Ã§ok sevdiÄŸim Ã¼vey babamÄ± kaybettiÄŸimi Ã¶ÄŸrendim. Neler hissettim bir bilsenizâ€¦ bilin de istiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶rnek olmalÄ± bizim iliÅŸkimiz. Kan baÄŸÄ±nÄ±n Ã¶tesinde bir baÄŸ ve sevgi. Sevginin deÄŸeriâ€¦ Bir Ã¼vey babanÄ±n bir Ã§ocuÄŸun hayatÄ±na bu kadar gÃ¼zel bir dokunuÅŸ yapmÄ±ÅŸ olmasÄ± Ã¼vey babalÄ±ÄŸÄ±n deÄŸerini hatÄ±rlatmalÄ± herkeseâ€¦"

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"Onun kadar hayata baÄŸlÄ± ve pozitif bir insan gÃ¶rmedim ve bana verdiÄŸi en Ã¶nemli derslerden biri hayatÄ±n her ÅŸeye raÄŸmen yaÅŸamaya deÄŸer, Ã§ok gÃ¼zel bir yolculuk olduÄŸudur. Belki de bu yÃ¼zden asil bir savaÅŸÃ§Ä± gibi gÃ¼cÃ¼nÃ¼n son damlasÄ±na kadar tutundu bu hayata. Ama yorgun bedeni bu sabah yeni bir aleme gitmeyi kabullendi ve en Ã§ok sevdiÄŸi bizlere veda etti."

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"Ã‡ok iyi bir Ã¼vey babam vardÄ± benimâ€¦ Hep sevgiyle, saygÄ±yla baktÄ± gÃ¶zlerimeâ€¦ En bÃ¼yÃ¼k hayranÄ±mdÄ± tiyatro da en gÃ¼zel kÄ±yafetlerini giyer ilk sÄ±rada beni izlerdi, zevkle takdirle... BaÅŸarÄ±larÄ±mÄ± da , baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klarÄ±mÄ± da en gÃ¼zel ÅŸekilde kabullenip bana destek oldu. Annemi Ã§ok ama Ã§ok sevdi ve bana sevgi ile ilgili, kadÄ±n erkek iliÅŸkisi ile ilgili Ã§ok gÃ¼zel nasihatlarda bulundu. Ã‡ocuklarÄ±ma olan aÅŸkÄ± zaten dillere destandÄ±. Ä°ki doÄŸumumda da Miami'de yanÄ± baÅŸÄ±mdaydÄ±, gÃ¶zleri yaÅŸlÄ± bebeklerimi ilk kucaÄŸÄ±na alanlardan biri yine Erol Baba idi. En yaramaz yaÅŸlarÄ±mÄ± da Ã§ekti, ergenliÄŸimin doruklarÄ±nda en huysuz halime de katlandÄ±â€¦ En gÃ¼zel yerleri de gezdik, en sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nleri de paylaÅŸtÄ±k ama bir ÅŸey hiÃ§ deÄŸiÅŸmedi. O benden hiÃ§ vazgeÃ§medi."

"Sizin olmayan bir Ã§ocuÄŸu sevmek, onunla gÃ¼lmek, onunla aÄŸlamakâ€¦ Onunla iyi kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde bu hayat yolculuÄŸunu paylaÅŸmak ne kÄ±ymetli bir bilseniz.Herkesin Ã¶nÃ¼nde ona teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum. En yalnÄ±z hissedeceÄŸim gÃ¼nlerimde saatlerce telefonda benim aÄŸlamalarÄ±mÄ± dinlemiÅŸ, beni sakinleÅŸtirmiÅŸtir."

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"Sevgi dolu ve anlayÄ±ÅŸlÄ± bir eÅŸ olduÄŸu iÃ§in huzurlu bir evde bÃ¼yÃ¼me ÅŸansÄ±na sahip olmamÄ±n sebebi de Erol Tarhan 'dÄ±r. Kavga gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ olmadan kendi iÃ§imizde Ã§Ã¶zdÃ¼k hep meseleleri. GÃ¼zel bir aileyiz biz. Ve seni hep Ã¶zleyeceÄŸiz ama yaÅŸatacaÄŸÄ±z daâ€¦ DÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n, hayat dersi hikayelerin ve kahkahalarÄ±nlaâ€¦.'Ã–lÃ¼m var madem, yemeli Badem' Erol Tarhan"

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