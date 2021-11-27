Irmak Arıcı: Eve kapandım, günlerce çıkamadım

Irmak Arıcı, Number One Türk FM’de yayınlanan “Kadir Çetin ile Number1 Star” adlı radyo programına konuk oldu. Bir süre önce trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü haberleriyle gündemde olan şarkıcı, olayla ilgili “Gerçeği bilmeden beni yargıladılar” dedi ve ekledi: “Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım.”