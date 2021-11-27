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Irmak Arıcı: Eve kapandım, günlerce çıkamadım

#Irmak Arıcı#Trafik#Istanbul
Irmak Arıcı: Eve kapandım, günlerce çıkamadım

Irmak Arıcı, bir radyo programına katıldı. Trafikte bir sürücüyle yaşadığı tartışmayla günlerce gündemden düşmeyen şarkıcı, o olayın ardından psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

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Irmak Arıcı, Number One Türk FM’de yayınlanan “Kadir Çetin ile Number1 Star” adlı radyo programına konuk oldu. Bir süre önce trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüğü haberleriyle gündemde olan şarkıcı, olayla ilgili “Gerçeği bilmeden beni yargıladılar” dedi ve ekledi: “Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim. İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım.”

Irmak Arıcı: Eve kapandım, günlerce çıkamadım


GÜNLERCE EVDEN ÇIKMADIM
Yaşadığı olayın ardından günlerce evden çıkmadığını da belirten Irmak Arıcı, “İstanbul’da yalnız başına ayakta durmaya çalışan bir genç kız olarak başıma böyle bir olay gelince çok korktum ve psikolojim bozuldu. Eve kapandım, günlerce çıkamadım. Bırakın açıklamayı, korkudan camdan dışarı bakamadım. Hal böyle olunca beni tek taraflı yargıladılar, bu beni daha da üzdü” dedi.

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#Irmak Arıcı#Trafik#Istanbul

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