İrem Derici'den Safiye Soyman'a tepki: Saçını yolasım geldi!

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Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen İrem Derici’ye Safiye Soyman’ın “Her erkek yapar. Haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin” sözleri ve Derya Tuna’nın “Çapkınlıkta kadınlar suçlu” açıklaması soruldu.

Bu açıklamalara katılmadığını belirten Derici şunları söyledi: “Manyak mısınız be kadınlar! Tabii bu söylemlere katılmıyorum. Böyle saçmalık olabilir mi?” dedi. Sözlerine devam eden şarkıcı: “Safiye ablamı çok severim ama valla saçını yolasım geldi. Ne gereksiz gereksiz açıklamalar böyle. Ne demek 'Erkek yapsın, kadın yapmasın' falan. Kendinize gelin abi. Onlar istediği açıklamayı yapabilirler ama ben bu tarz olayları affetmiyorum. Bu kalp oyuncak değil. Kırılsın, yapıştır, eskisi gibi olmuyor ki. Safiye ablacım lütfen kendimize gelelim. Erkek yakışıklıysa bakılmaz mı? Bakılır ama yanında kadın var, bakmamak lazım. Etik, ahlak... Düşünsenize ahlakı artık ben savunur hale geldim."

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KÜÇÜK FLÖRTLERLE KAPATACAĞIM YAZI!

Aşk hakkındaki düşünceleri de sorulan derici Derici, "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Yani hiç aşkmış, bilmem neymiş, ne takatim ne hevesim var. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" yanıtını verdi.

'HER SENE KAPATIYORUM O KAPIYI, BİRİ GELİP ARSIZCA AÇIYOR'

Tatil planını da paylaşan ünlü şarkıcı "Boş günlerimde Alaçatı'ya gideceğim. Orada Enis Arıkan'la geçen yıl 'Çapkınlık yapalım' deyip, hiçbir şey yapamadık. Yok yani yaz aşkı hevesim yok. Hayat bu önünüze ne çıkacağı belli olmuyor. Her sene kapatıyorum ben, biri gelip o kapıyı arsızca açıyor. Aşk sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Her şeyiyle yorucu bir şey" açıklamasını yaptı.