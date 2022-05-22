Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Safiye Soyman'dan şaşırtan aldatma açıklaması: Bana hissettirmesin, bana saygı duysun

#Safiye Soyman#Derya Tuna#İrem Derici
Safiye Soymandan şaşırtan aldatma açıklaması: Bana hissettirmesin, bana saygı duysun

Safiye Soyman, geçtiğimiz akşam Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Konserleri için kıyafet bakmaya geldiğini söyleyen Soyman, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Muhabirlerin, Derya Tuna’nın “Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz.”sözlerinin hatırlatılması üzerine Safiye Soyman, “Derya doğru söylemiş, hep biz kadınlar yapıyoruz değil mi? Gerçekten hemcinslerimiz yapıyor doğru. Çok rahatsız eden erkekler var, kadınları ama her şey kadının elinde. İstemezse istemez. Bize de böyle asılanlar oldu, teklif edenler oldu, bakışlar çok önemlidir göz bakışları. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor.” dedi.

Safiye Soymandan şaşırtan aldatma açıklaması: Bana hissettirmesin, bana saygı duysun


“ALDATTIĞINI BANA HİSSETTİRMİYORSA YAPSIN”

Haberin Devamı

Muhabirlerin “İrem Derici ve Cem Belevi olayı hakkında neler söylemek istersiniz? Cem Bey’in ikinci telefonu ortaya çıktı, orada çapkınlık yaptığına dair. Siz böyle bir ana denk gelseniz, Faik Bey’e tepkiniz ne olurdu?” sorusuna Soyman “Adam şirket mi yönetiyor? Şirket yönetir, kendi normal özel telefonu çalışmaması için. Ama aldatma telefonu derseniz bu beni aşar. Böyle bir şeyi Faik Bey’de görsem iş adamı kendisi, 'iş için' derim ama yine de işkillenirim. Hele bir de iş yerinde kalıyorsa telefonu ben de Faik Bey’den şüphelenirim, kızarım. İrem’in yaptığı doğru. Adamın ne demek yani ikinci telefonu? Adamın çapkınlık telefonu olmaz. Ben eğer kafamda kurduysam, onun telefonunu da karıştırırım ona dedektif de tutarım. Ama adamı seviyorsam o işlere hiç bulaşmam. Bu yüzden eşlerinizi lütfen geçinmek istiyorsanız, seviyorsanız onu çok karıştırmayın. Size belli ediyorsa, gözünüze gözünüze sokuyorsa o zaman hadi 'yallah' deyin.” dedi.

Safiye Soymandan şaşırtan aldatma açıklaması: Bana hissettirmesin, bana saygı duysun


BENİM FAİK'İM YAPMAZ!

Muhabirlerin “Gizli yapıyorsa, haberiniz olmadan bir çapkınlık yapıyorsa o zaman birazcık tolerans mı gösterin diyorsunuz?” sorusuna ise “Tolerans değil, benim haberim yoksa yapıyorsa yapıyor ama bana hissettirmesin, bana saygı duysun. Her erkek yapıyordur, çok tapan da vardır kadınlarına bu yüzden istisnalar kaideyi bozmaz. Her erkek yapar derken eşlerine tapanları eleyelim. Ama benim Faik’im yapmaz, geçenlerde böyle bir haber çıkmıştı, o herkesin Faik Abisi. Ama gizli bir yerde yaparsa bırakırım, 'benim ile işim yok hadi yallah' der bırakırım.” dedi.

 

Gözden Kaçmasın

Derya Tunanın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatliden cevapDerya Tuna'nın tartışma yaratan sözlerine Yasemin Şefkatli'den cevapHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Safiye Soyman#Derya Tuna#İrem Derici

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein

BAKMADAN GEÇME!

Film değil gerçek Kocanızı Nasıl Öldürürsünüzün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

Film değil gerçek! 'Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz'ün yazarı kocasını öldürmekle suçlanıyor

#Nancy Brophy
Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu

Bir sorudan fazlası: Sütün geliyor mu, bebek doyuyor mu?

#Anne Sütü
Einstein kime ait Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

Einstein kime ait? Her yerde gördüğünüz o yüzün hiç bilmediğiniz hikayesi...

#Albert Einstein