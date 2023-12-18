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İrem Derici: İstemeyen cici oğluna almasın!

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#İrem Derici#Demet Akalın#Kıbrıs
İrem Derici: İstemeyen cici oğluna almasın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 11:48

İrem Derici, Kıbrıs Chamada Prestige Hotel’de sahneye çıktı. Tolga Çam imzalı kıyafet giyen Derici, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İrem Derici, gündeme dair konular hakkında konuştu. Reynmen’le girdiği tartışmada kendisine “Biraz kaliteli ol. O ağzı bırak bence” tavsiyesinde bulunan Demet Akalın’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

“Çok seviyorum onu ölüyorum, bayılıyorum, hastasıyım. 13 yıldır beni eleştirmeyen mi kaldı? Dikkate alıyor muyum? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Ben böyleyim. İstemeyen cici oğluna almasın. Zaten seven seviyor. Bu saatten sonra bu değişmez. Ben mükemmelim. 1.67 boyumun her santimine aşığım. En çok da aklıma.”

İrem Derici: İstemeyen cici oğluna almasın

Altın Kelebek belgeseli geliyor

Derici, Altın Kelebek ödül törenindeki şovuna 3 milyon lira harcadığı açıklaması sorulunca şöyle dedi:

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“3-5 gidiyor, geliyor. Benim ve bütün ekibin keyif aldığı bir iş oldu. Daha performansı yüklemedik, onu yükleyeceğiz. Sonra belgesel gibi bir şey çekmiştik, o çıkacak.” 

Content Video - İrem Derici'den harika dans performansı

 

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#İrem Derici#Demet Akalın#Kıbrıs

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