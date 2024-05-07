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İrem Derici ile Gökhan Fırat ayrıldı... Aşk bitti dövme kaldı

Güncelleme Tarihi:

#İrem Derici#Gökhan Fırat#Hülya Avşar
İrem Derici ile Gökhan Fırat ayrıldı... Aşk bitti dövme kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 08:10

İREM Derici, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Gökhan Fırat’la ayrıldı.

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Ünlü popçu geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar’ın YouTube programında yaptığı açıklamayı hatırlatıp ilişkisinin bittiğini duyurdu.

“Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülmem, üzülemem” sözlerini sosyal medya hesabında paylaşan Derici, ardından kısa süre önce birlikte aşk dövmesi yaptırdıkları Gökhan Fırat’la ayrıldığına dair şu notu yazdı:

“Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle (bekar ve etrafa karışmaya hazır).”

İrem Derici ile Gökhan Fırat ayrıldı... Aşk bitti dövme kaldı

Ayrılırsak sildirmek çok zor olacak

İrem Derici, Hülya Avşar’ın programında Gökhan Fırat’la birlikte aynı dövmeyi yaptırdıklarını söylemişti. Vücutlarına ‘21’ yazdırdıklarını belirten Derici bu dövmenin anlamını şu sözlerle açıklamıştı: “Benim doğum günüm 21 Mart, eniştenizinki 21 Nisan. Bir de ruhun ağırlığı 21 gram. Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak.”

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İrem Derici ile Gökhan Fırat ayrıldı... Aşk bitti dövme kaldı

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#İrem Derici#Gökhan Fırat#Hülya Avşar

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