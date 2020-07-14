İrem Akın kimdir? İşte Survivor İrem Akın hakkında merak edilenler

Survivor 2020'ye dahil olan İrem Akın hayatı ve biyografisiyle araştırılan isimler arasında yer alıyor. Survivor İrem Akın Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştu. İşte, Survivor İrem Akım hakkında merak edilenler...

1998 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen ve Tekirdağ'da yaşamını sürdüren İrem Akın, 60 Kilo klasmanında yarışan milli boksördür. 2013 yılında Kadınlar Kick Boks şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olmuştur. 1.70 cm boyunda olan İrem Akın spor hayatına henüz 9 yaşındayken başlamıştır. İrem Akın üç yıl arka arkaya şampiyon olan tek Muaythai bayan sporcusu olarak da tarihe adını altın harfler ile yazdırmıştır. Abisi ile birlikte Kick Boks’a gönlünü kaptıran İrem Akın, wushu, boks, Muaythai, Kick Boks alanında ringe çıkmaktadır.

Katıldığı Yarışmalar

2010 Muay Thai Yıldızlar ve Minikler Türkiye Şampiyonası

2011 Muay Thai Yıldızlar ve Minikler Türkiye Şampiyonası

2011 Muay Thai Balkan Şampiyonası

2012 Muay Thai Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası

2012 Muay Thai Büyükler ve Gençler Avrupa Şampiyonası

2012- RUSYA Büyükler ve gençler IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası

2012 Muay Thai Balkan Şampiyonası

2013 Muay Thai Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası

2013 Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası

2013 Kıck Boks Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası

2013 Kıck Boks Büyükler ve Gençler Avrupa Şampiyonası

2014 Muay Thai Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası

2014- MALEZYA Büyükler ve gençler IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası

2014 Kıck Boks Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası

Aldığı Ödüller ve başarılar (İsimi ve tarihi )

2010 Muay Thai Minik Bayan 48 Kg Türkiye Şampiyonu

2011 Muay Thai Yıldız Bayan 48 Kg Türkiye Şampiyonu

2011 Muay Thai 51 Kg Balkan Şampiyonu

2012 Muay Thai 54 Kg Genç Bayan Türkiye Şampiyonu

2012 Muay Thai 54 Kg Genç Bayan Avrupa Şampiyonu

2012- RUSYA 54 Kg Genç Bayan IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu

2012 Muay Thai 63.5 Kg Gençler Balkan Şampiyonu

2013 Muay Thai 57 Kg Genç Bayan Türkiye Şampiyonu

2013 İSTANBUL 57 Kg Gençler IFMA Dünya Şampiyonu

2013 Kıck Boks 60 kg Genç Bayan Türkiye Şampiyonu

2013- POLONYA Kıck Boks 60 Kg Genç Bayan Avrupa Şampiyonu

2014 Muay Thai 57 Kg Büyük Bayan Türkiye Şampiyonu

2014- MALEZYA 57 Kg Büyük Bayan IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası BİRİNCİSİ

2014 Kıck Boks 60 Kg Genç BayanTürkiye Şampiyonu

(Üç Yıl Arka Arkaya Şampiyon Olan İlk Muaythai Bayan Sporcu)