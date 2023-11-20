İpte asılı mandallar, iki tahta sandalye... Zehra ile Kaya köy evinde!

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Spor yorumcusu ve eski yüzücü Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve oğlu Kaya'nın çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Aslen Trabzon Sürmeneli olan ama İstanbul'da yaşayan Çilingiroğlu çocuklarıyla çıktığı köy turundan bir kareyi yayınladı.

Zehra ve Kaya'nın bir köy evinin önünde verdiği pozu 'Zavli Sürmene' notuyla paylaşan Çilingiroğlu yanına kalp emoji koydu.

Ünlü ismin paylaşımına, 'Çocukları Ata toprağını görmüş', 'Nereden geldiğini unutmayan, kibirsiz egosuz adam', 'En güzeli memleket gezileri' yorumları yapıldı.

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Kaya Çilingiroğlu en son çocuklarıyla doğum gününü kutlamıştı...

ÜNLÜLER NERELİ?

Ekranlarda büyük bir hayranlıkla izlediğiniz ünlü isimlerin nereli olduğunu biliyor musunuz? Doğdukları ve yaşadıkları yerler bir yana işte ünlülerin memleketleri.

FAHRİYE EVCEN

Fahriye Evcen, Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Samsun'un Bafralı olan Evcen'in babası Selanik göçmeni annesi ise Çerkez kökenli.

İREM SAK

Oyuncu İrem Sak üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da şöhreti yakaladı. Sivaslı olan oyuncu arkadaşlarıyla eğlendiği bir gece “Ben Sivaslıyım, güç bende, uyanın!” sözleriyle gündeme gelmişti.

KENAN İMİRZALIOĞLU

Şöhret basamaklarını Best Model yarışmasıyla tırmanan Kenan İmirzalıoğlu, Ankara'nın Bala ilçesinden. Ünlü oyuncu yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamladı.

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GUPSE ÖZAY

Yalan Dünya dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Gupse Özay ekranların sevilen isimlerinden. Oyuncu Barış Arduç'la evlenen Özay aslen İzmir doğumlu. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve kendine yeni bir hayat kurdu.

CANSU DERE

Cansu Dere, Türkiye'nin en çok ünlü isme sahip kenti İzmir'den. Pek çok kişi gibi o da yükseköğrenim için İstanbul'a geldi.

NEHİR ERDOĞAN

Ekranların sevilen isimlerinden Nehir Erdoğan'da İzmirli ünlülerden.

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NURGÜL YEŞİLÇAY

Yeşil gözleriyle ekranların en popüler oyuncularından Nurgül Yeşilçay, Afyon doğumlu. O da kariyerine İstanbul'da kuran ünlülerden .

ACUN ILCALI

Televizyon dünyasının başarılı ismi Acun Ilıcalı'nın ailesi aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden. Ancak Ilıcalı, babasının müteahhitlik ve ticaret yaptığı Edirne'de doğdu.

KIVANÇ TATLITUĞ

Görüntüsünden dolayı Balkan göçmeni olduğu haberleriyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, ailesinin Adana'da 100 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu söylemişti.

CANSEL ELÇİN

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Cansel Elçin, İzmir'in Tire ilçesinden. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Paris'te tamamladı.

MURAT YILDIRIM

Ekranların en gözde oyuncularından Murat Yıldırım, Konyalı.

ERKAN PETEKKAYA

Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petekkaya çocukluğunu İstanbul'un Üsküdar semtinde geçirdi.

PELİN KARAHAN

Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, Ankara doğumlu.

TARKAN

Megastar Tarkan Almanya doğumlu. Ancak Tarkan'ın baba tarafı aslen Rizeli.