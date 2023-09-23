İpek Tuzcuoğlu'ndan kahve öncesi mikrop temizliği

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Türk kahvesi sipariş eden Tuzcuoğlu’nun çantasından çıkardığı ultraviyole mikrop öldürücü ışıkla fincanı dezenfekte etmesi görenleri şaşırttı. Oyuncu, sorular üzerine “Zaten titiz bir insandım, pandemi sonrasında iyice hassaslaştım bu konuda. Çantamdan eksik etmiyorum antibakteriyel cihazımı. Temizlik hastası oldum çıktım diyebilirim” dedi.

Uzmanlar ne diyor?

Dr. Hakan Özkul, ultraviyole mikrop öldürücü cihazların etkinliği hakkında şunları söyledi: “Ultraviyole ışının mikrop ve virüse karşı etkili olma özelliği var. O nedenle ameliyathanelerin dezenfeksiyonunda kullanılır. Taşınabilir ultraviyole cihazlar da var. Ancak bir maddenin içine geçip, içindeki mikropları öldürmez. Kahveyi dezenfekte edemezsiniz. Ancak kahve fincanını dezenfekte etmekte etkili olabilir. Ben günlük hayatımda kullanmıyorum.” (Meltem ÖZGENÇ)

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